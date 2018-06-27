Лучшие средства для губ с SPF-защитой

Жара наконец-то в городе! Можно смело идти на ближайший пляж и загорать, не забыв про солнцезащитный крем. Как показывает практика, большинство щедро намазывают руки, плечи и ноги, только вот про губы забывают, думая, что те не обгорят. Еще как обгорят (пугаем: сгорят, опухнут и пойдут волдырями)… И да, обычный увлажняющий бальзам их не спасет, так что не забудьте приобрести средство для губ с SPF-защитой. О лучших рассказываем ниже!

Что не так с губами?

Все с ними так, только вот кожа губ в несколько раз тоньше и нежнее кожи лица, поэтому ультрафиолет действует на нее губительно. Если старение вас не пугает, должен испугать как минимум ожог, который может появиться из-за игнорирования SPF-защиты. Более того, в коже губ отсутствует защитный слой, система терморегуляции и практически нет меланина, поэтому такие проблемы, как шелушение, зуд, обезвоживание, сухость и трещинки, верные спутники отпуска и лета.

Идеальное солнцезащитное средство для губ должно содержать не менее 15 SPF, причем такую маркировку рекомендуется искать и на цветных блесках, помадах и лаках. Трудность может возникнуть лишь в том, что солнцезащитная декоративная косметика для губ имеет скудную палитру. Блески и лаки без SPF-фильтров могут только усугубить ситуацию: содержащиеся в их составе частички работают как увеличительное стекло, притягивая солнечные лучи, тем самым еще больше прижигая губы. Но это не самое страшное: благодаря обычному блеску ультрафиолет еще глубже проникает в нежную кожу, провоцируя развитие рака… По этой же самой причине нельзя пользоваться маслом, вазелином и другими средствами, которые могут притянуть ультрафиолет.

Наносить солнцезащитный бальзам следует и тем, кто частенько страдает герпесом. Ультрафиолет снижает местный иммунитет и провоцирует воспаления. Ожог + «простуда» на губе = дикая смесь, которую ничем не замаскируешь. Не самый приятный «бонус», который может предоставить нам лето.

Если губы все-таки пострадали от палящего солнца, приобретите в аптеке «Пантенол» и масло жасмина холодного отжима (не концентрированное). «Пантенол» уберет жжение, воспаление и покраснение, успокоит нежную кожу, а масло ускорит кровообращение, восстановит местный иммунитет и будет дополнительно защищать губы от вредного воздействия окружающей среды.

ТОП-7 лучших средств для губ с SPF-защитой

Бальзам-стик для губ Butterstick Lip Treatment SPF 25, Kiehl's Надежный оттеночный бальзам для губ в удобном формате с высоким уровнем SPF. Идеален для девушек, которые хотят не только получить качественную защиту от ультрафиолетового излучения и преждевременного старения, но и придать губам аппетитный вид и ненавязчивый оттенок. В составе бальзама — питательные масла кокоса и лимона, богатые антиоксидантами и жирными кислотами. Эти ингредиенты смягчают, увлажняют, ухаживают и успокаивают нежную кожу губ. Средство не блестит, как масло, мгновенно тает, хорошо впитывается и не создает ощущения липкости. Среди увесистых плюсов — бальзам не тает в теплом месте и под прямыми солнечными лучами, экономно расходуется и занимает минимум места в косметичке.

Бальзам-стик для губ Butterstick Lip Treatment SPF 25, Kiehl's (1 500 руб.)

Стик для чувствительных зон Anthelios XL SPF 50, La Roche-Posay

Бренд La Roche-Posay славится своим умением изготавливать уходовую косметику, которая выручает в самых безнадежных ситуациях. Их солнцезащитные кремы достойны минимум «Золотой пальмовой ветви» и этот стик не исключение. Создан он не столько для губ, сколько для всех нежных и чувствительных участков: область вокруг глаз, губы, уши, шрамы и родинки, — и прекрасно справляется со своей задачей. Никакие ожоги с ним не страшны, и это факт! Все благодаря уникальной запатентованной системе солнечных фильтров Mexoplex и экстракту сенны алаты. Вместе эти «секретные ингредиенты суперсекретного состава» работают как один часовой механизм, обеспечивая усиленную защиту от фотостарения, УФ-лучей спектра A и B. Кроме того, в бальзаме присутствуют термальная вода, масла какао и карите, а также витамин Е, которые тонизируют, смягчают, снимают раздражение, увлажняют и питают нежную кожу губ.

Стик для чувствительных зон Anthelios XL SPF 50, La Roche-Posay

Бальзам для губ Ultra Lip Balm SPF 50, Blistex

Медицинский бальзам от Blistex в максимально короткий срок восстанавливает привлекательный вид губ, избавляет их от сухости, трещинок и ранок. В его составе пчелиный воск, масло какао, ментол, вазелин, ланолин, камфора — в общем, только натуральные ингредиенты, славящиеся своими увлажняющими, питающими, лечебными и восстанавливающими свойствами! Обогащен антиоксидантами, витаминами и минеральными веществами. Бальзам приятный на ощупь: не жирный, не плотный, не липкий, а нежный и легкий. Идеально подойдет в жарких странах, где безжалостно палит солнце. Приятный бонус — средство после нанесения холодит губы.

Бальзам для губ Ultra Lip Balm SPF 50, Blistex (225 руб.)

Бальзам для губ Lip Balm SPF 15, Bobbi Brown

Роскошный по консистенции, ненавязчивый по запаху и безупречный по своим свойствам бальзам бережно ухаживает за нежной кожей губ, защищая ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Содержит масло зародышей пшеницы, оливы, авокадо, пчелиный воск, экстракт алоэ и зерен кофе, а также вазелин. Все вместе эти ингредиенты работают на пользу губам, питают кожу, заживляют ранки, справляются с сухостью и шелушением, ликвидируют трещинки и заеды, стимулируют процесс регенерации клеток, снимают воспаления, выравнивают поверхность и подготавливают губы к нанесению блесков и помад. Бальзам универсальный — им можно пользоваться всей семьей! Быстро впитывается и не оставляет следов. Единственный минус, который можно отметить, — дороговато средство, но расходуется оно очень экономично и эффект производит бомбический, что сильно подкупает.

Бальзам для губ Lip Balm SPF 15, Bobbi Brown (2 200 руб.)

Блеск для губ Suncare UV Lip Color Splash SPF 30, Shiseido

Солнцезащитный блеск для губ с полупрозрачным оттенком, который придает губам натуральный цвет и обеспечивает надежную защиту от ультрафиолета. Технология Clear Defense содержит солнцезащитные фильтры, которые предотвращают фотостарение губ и пигментацию. Блеск равномерно покрывает губы, не создает ощущения липкости и жирности, а также не оставляет белых следов. Входящие в состав компоненты благодаря уникальной формуле моментально впитываются, ухаживают за кожей изнутри, предотвращают появление сухости и шелушения, успокаивают уже обгоревшую или обветренную кожу. Что не может не радовать — этот блеск для губ имеет очень приятный запах и вкус.

Блеск для губ Suncare UV Lip Color Splash SPF 30, Shiseido (2 010 руб.)

Губная помада Rouge Pur Couture SPF 15, Yves Saint Laurent

Стойкая помада насыщенного оттенка с ультрафиолетовыми фильтрами сделает отпуск незабываемым! Вместе с ней вы можете смело гулять в самый пик палящего солнца, не боясь, что губы получат ожог. Уникальная технология и полезный состав питают и увлажняют кожу, обеспечивая надежную защиту от внешних факторов. Помада представлена в 19 разнообразных оттенках, поэтому ее можно подобрать под любой образ. Благодаря мягкой и нежной текстуре средство безупречно наносится, ложится равномерно, не скатывается и не растекается в течение всего дня, даже в жару.

Губная помада Rouge Pur Couture SPF 15, Yves Saint Laurent (2 999 руб.)

Солнцезащитный крем-стик Targeted Protection Stick SPF 35, Clinique

Стик от Clinique бережно ухаживает за чувствительной кожей губ (его также можно применять для области вокруг глаз, носа, щедро смазывать родинки и шрамы). В составе только полезные компоненты, которые увлажняют, питают и ускоряют процессы регенерации, а также защищают от лучей спектра А и В. Благодаря стику вы можете не волноваться за свои губки — они будут надежно «охраняться» и точно не получат ожог, а значит, ваш отдых и фотографии не будут безнадежно испорчены.

Солнцезащитный крем-стик Targeted Protection Stick SPF 35, Clinique (2 300 руб.)

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