Как не сгореть в южных широтах?

Уезжаю на юг. Что нужно сделать, чтобы не страдать первую неделю от ожогов?

Р. Кривова, Ульяновск

Отвечает заведующая отделением косметологии Областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей категории Асият Магомедова:

— Начнем с того, что загорать в период с 11.00 до 16.00 крайне нежелательно. Лучшее время для загара с 08.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00.

Если же говорить о солнцезащитных средствах, то в последнее время система обозначений на них несколько изменилась.

Раньше на упаковках с такими кремами указывался только SPF-фактор, который показывает, насколько эффективно средство защищает кожу от солнечных лучей группы Б. Теперь же, по новым правилам, указывается и степень защиты от лучей группы А, которые ещё более вредны. Как правило, этот показатель пишут мелкими буквами на этикетке (на обратной стороне баночки) и обозначается как PDD, PDA или P+++. Приобретая солнцезащитные средства, обязательно смотрите на оба фактора защиты. Для белокожих людей или для тех, кто давно не загорал, надо брать средства с максимально высокими показателями: SPF — 50 и PDD — 42. Спустя неделю можно уже купить крем или молочко с показателями 30/20 (соответственно) и до конца лета использовать эти средства.

Некоторым людям загар противопоказан как таковой. Прежде всего это касается мужчин и женщин, у которых на теле большое количество родинок. Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами нежелательно и в том случае, если у вас наблюдается обострение любого заболевания (например, ОРВИ), если вы принимаете антибиотики либо противовоспалительные препараты. На фоне употребления этих препаратов повышается фоточувствительность кожи, и вы можете быстро обгореть на солнце.

Если на вашей коже всё-таки появились покраснения и ожоги, не стоит использовать народные средства. Нанеся на кожу растительное масло, майонез или сметану, вы можете только ухудшить положение. Кожа и так раздражена и повреждена, а вы её ещё больше травмируете. Лучше всё же приобрести для таких случаев специальные фармацевтические средства. Они представлены в разных ценовых категориях в наших аптеках.