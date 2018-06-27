Другие люди: как выглядели российские звезды до пластики

Естественная красота — это чудесно, но не всем природа подарила идеальную внешность. Некоторые смиряются с этим и принимают себя такими, как есть, другие — обращаются за помощью к пластическому хирургу. Эти отечественные знаменитости, по мнению экспертов, тоже воспользовались подобными услугами, хотя всячески это отрицают.

Отечественная певица и телеведущая серьезно изменилась с момента старта своей карьеры, и, судя по всему, без пластических операций здесь не обошлось. Результат, конечно, оказался положительным, но от прежней Началовой мало что сохранилось.

В данном случае хирургическое вмешательство очевидно, поскольку после посещения соответствующих клиник внешность теледивы стала почти кукольной. Трудно сказать, какая часть лица осталась от прежней Малиновской.

Звезда Comedy Woman в начале своего пути имела достаточно «острую» внешность, но постепенно заслужила статус секс-символа. Достичь этого удалось в том числе и благодаря вмешательству хирургов, хотя сама Варнава уверяет, что все дело в здоровом питании и правильному уходе за собой.

Юлия Волкова

Экс-участница группы «Тату» имела достаточно миловидную внешность, но затем зачем-то решила «улучшиться», отправившись к пластическому хирургу. Трудно сказать, удачными ли оказались процедуры, но многих поклонников звезды новая версия кумира скорее разочаровала, чем впечатлила.

Саша Project

У нее имелись трудности с дыханием, поэтому певица обратилась за помощью к хирургам. Те предложили ей между делом скорректировать форму носа, но результат оказался не слишком радужным. Звезде пришлось оставить карьеру в борьбе за свое здоровье, но вернуть прежнюю внешность так и не удалось.

Хотя сама она не говорит о пластических операциях, эксперты считают, что телеведущая подкорректировала форму носа и губ, а еще увеличила грудь. Кроме того, с годами она кажется все моложе, поэтому наверняка «дружит» с «уколами красоты».

Звезда «Универа. Новая общага» решительно отметает любые обвинения в пластике. Вот только поклонникам актрисы кажется, что грудь ее немного «выросла», а нос стал очевидно аккуратней, и в целом «вмешательство» оказалось весьма удачным.]]>