Зачем шведы массово и добровольно вживляют себе под кожу микрочипы

В то время, как некоторые заклеивают веб-камеру своего ноутбука изолентой, в Швеции проходит чипизация населения. Тысячи жителей этой скандинавской страны уже решили участвовать в программе чипирования, ведь с помощью бесконтактного RFID-чипа, вживленного под кожу, так удобно делать покупки и оплачивать проезд.

Источник: ScienceAlert

Небольшие чипы, вживляемые под кожу животных, широко используются в ветеринарии с середины 2000-х годов. В Штатах и Китае подобные приспособления достаточно активно применяются и для людей.

А в прогрессивной Швеции стартовало массовое чипирование — уже более 3,5 тыс. человек добровольно прошли процедуру вживления чипа, который с помощью специального пистолета вживляется под кожу между большим и указательным пальцем.

Практика вживления чипов под кожу в Швеции стартовала в 2015 году и с тех пор только набирает популярности.

Первой транспортной компанией мира, услуги которой можно оплатить с помощью RFID-чипа, стала шведская SJ Railways. Теперь все в руках (вернее руке) пассажира: на чип, использующий технологию NFC («коммуникация ближнего поля»), записывается уникальный номер, и когда контролеры сканируют руку, они могут увидеть в своей базе данных, оплачен ли билет пассажира.

Это далеко не все функции подкожного микрочипа: он может выступать электронным кошельком, пропуском в фитнес-зал и так далее. После чипирования ладонь можно использовать, как бесконтактную карту для платежей, функции удостоверения личности, пропуска или ключей. Хотя некоторые выражают беспокойство о том, что такая практика может угрожать неприкосновенности личных данных и приватной жизни.

В Швеции развит трансгуманизм, последователи которого выступают за применение научно-технического прогресса для улучшения человеческой природы и повышения качества жизни. Шведы, прошедшие чипирование, выражают мнение, что гипотетическое нарушение их прав не так важно, как практическое удобство использования такой бесконтактной карты. Ведь она — всегда «под рукой» и с успехом заменяет собой набор ключей и увесистый бумажник, полный пропусков, карт и документов.