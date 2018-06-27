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Свободу прыщу: в сети запустили кампанию в поддержку людей с акне
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Свободу прыщу: в сети запустили кампанию в поддержку людей с акне 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Несмотря на расцвет бодипозитивизма и всеобщие призывы полюбить свои недостатки (смотрим на модель с витилиго Винни Харлоу, на плюс-сайз модель Тесс Холидей, на модель с синдромом Дауна Маделин Стюарт), есть категория людей, чей недостаток до сего дня никто не призывал любить. Это люди с акне — кожным заболеванием, механизм которого до сих пор не изучен до конца.
Причин возникновения акне существует огромное множество — генетика, гормональный сбой, плохое питание, стрессы и даже психосоматика. И вне зависимости от того, сколько денег вы готовы потратить на свое лечение, далеко не любую форму акне можно вылечить раз и навсегда. Даже звездам это знакомо: Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Кэмерон Диас — с этой проблемой сталкивались многие красавицы.
Да, есть знаменитости, которые публикуют в соцсетях селфи с пометкой #nomakeup, однако их кожа на фотографиях, как правило, все равно не отражает реальную картину. Наконец в инстаграм появилось движение за позитивное отношение к коже. Кампания называется #freethepimple, или «свободу прыщу», она призывает людей, столкнувшихся с акне, полюбить кожу.
Основательницей проекта выступила финалистка шоу «Топ-модель по-британски» Луиза Норткот. «Когда я росла, рядом не оказалось людей, которые могли бы поговорить со мной об акне. Поэтому сейчас я строю это коммьюнити», — говорит девушка. Она и ее соратницы призывают не стесняться своей проблемы, оставлять консилер дома и выходить на улицу с «голым» лицом.
Это, впрочем, не значит, что стоит забыть о макияже совсем. Луиза говорит, что сама любит наряжаться и выходить в свет при полном параде, и решение носить или не носить мейкап каждый принимает сам: «Здесь нет правильного и неправильного: если у вас акне, и косметика помогает вам чувствовать себя увереннее — это целиком ваше право, но ощущение чистой кожи — великолепно, и этого не нужно бояться».
Давайте посмотрим на смелых девушек, которые приняли участие в кампании #freethepimple:
Публикация от Louisa Northcote (@lounorthcote)
17 Июн 2018 в 7:38 PDT  Публикация от Sophie Harris-Taylor (@sophieharristaylor)
17 Июн 2018 в 1:06 PDT  Публикация от Kat 💜 (@my.beautiful.acne)
31 Май 2018 в 9:04 PDT  Публикация от Rachel Spring (@spriiingtime)
31 Май 2018 в 9:42 PDT  Публикация от Madison Spence (@mmadisonspence)
21 Июн 2018 в 7:19 PDT  Публикация от Still Beautiful 🍃 (@stillbeautifulnow)
20 Июн 2018 в 3:15 PDT
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