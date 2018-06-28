3 красных платья для девушек с большой грудью, как у Анны Седоковой

MAVI, VERO MODA, PEPE JEANS3 красных платья для девушек с большой грудью, как у Анны СедоковойАнна Седокова (35) как никто иной знает, как себя подать. Вроде бы простое на первый взгляд красное платье с глубоким вырезом выглядит на ней просто потрясающе. И самое главное — не вульгарно! Все дело в правильном оттенке, который подчеркивает цвет волос, и верной посадке по фигуре. Если ты обладаешь пышными формами и хочешь подобрать правильное красное платье на лето, обрати внимание на три типа модели:

Платье с запахом. Подчеркнет талию и придаст образу элегантную простоту. Платье с V-образным вырезом. Идеально подчеркнет ключицы и сделает шею лебединой. В этом случае важно, чтобы декольте было неглубокое. Платье со спущенными плечами. Хит этого сезона. Сделает тебя невероятно женственной и покорит не одно мужское сердце.

Мы подобрали для тебя три модели идеальных красных платьев для девушек с большой грудью по демократичным ценам.

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