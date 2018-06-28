Ещё
3 красных платья для девушек с большой грудью, как у Анны Седоковой
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 красных платья для девушек с большой грудью, как у Анны Седоковой 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
MAVI, VERO MODA, PEPE JEANS3 красных платья для девушек с большой грудью, как у Анны СедоковойАнна Седокова (35) как никто иной знает, как себя подать. Вроде бы простое на первый взгляд красное платье с глубоким вырезом выглядит на ней просто потрясающе. И самое главное — не вульгарно! Все дело в правильном оттенке, который подчеркивает цвет волос, и верной посадке по фигуре. Если ты обладаешь пышными формами и хочешь подобрать правильное красное платье на лето, обрати внимание на три типа модели:
Платье с запахом. Подчеркнет талию и придаст образу элегантную простоту. Платье с V-образным вырезом. Идеально подчеркнет ключицы и сделает шею лебединой. В этом случае важно, чтобы декольте было неглубокое. Платье со спущенными плечами. Хит этого сезона. Сделает тебя невероятно женственной и покорит не одно мужское сердце.
Мы подобрали для тебя три модели идеальных красных платьев для девушек с большой грудью по демократичным ценам.
Читай также: 3 джинсовых куртки до 3500 рублей, как у Ани Лорак.
Лиза: последние новости
Лариса Гузеева откровенно рассказала о проблемах с мужем спустя 20 лет брака «Чтобы все завидовали!»: Максим Галкин показал, какие плавки нужно брать в отпуск Жена Сергея Безрукова рассказала, кто на самом деле командует в их семье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу8
Наболело: «Очень жалею, что вышла замуж»26
Как выглядели российские звезды до пластики16
Женские недостатки, от которых мужчины без ума22
Как оральный секс влияет на женскую красоту69
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение