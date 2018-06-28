Лица-маски, «глаза панды», «мука» на щеках и другие бьюти-провалы звезд при нанесении тона

Тональный крем хоть и базовое, но самое важное средство в макияже. Если тон безупречен, то и весь мейкап будет выглядеть прекрасно. Увы, мы часто совершаем ошибки при создании эффекта сияющей кожи. Звезды не исключение из общего правила. Разбираем самые популярные ошибки на примере селебрити!

Мажем-мажем и тушуем

Самое первое и по совместительству важное правило — выбрать правильный оттенок тонального средства. В этом поможет естественное освещение. К сожалению, если накраситься в тусклом и неестественном освещении, а потом выйти на улицу, то покорить своей красотой мир не удастся. Заботливое дневное солнышко тут же подсветит все нерастушеванные переходы и выдаст неправильно подобранный цвет тональной основы, как у Тайры Бэнкс. Чтобы избежать таких провалов, вооружись хорошим спонжем. Наш фаворит — Beauty blender, это яичко из специального материала тушует самый плотный тон практически в ноль.

При выборе средства наноси его не на руку, как мы обычно это делаем, а на нижнюю часть щеки, ближе к шее. Оттенок должен сливаться с естественным цветом кожи, а не контрастировать с плечами, как в случае с Джей Ло или со лбом Бритни.

Не используй тональный крем слишком темного оттенка, чтобы добиться эффекта загорелой кожи. Граница между тоном и кожей будет так же хорошо заметна, как и у Кристины Агилеры . Всегда используй средство своего оттенка, а эффект загара поможет создать бронзер. Наносить его нужно на выпуклые части лица (скулы, крылья носа и подбородок) — именно здесь загар проявляется быстрее всего.

Лица-маски

Не наноси тональную основу слишком плотным слоем, даже если на лице есть высыпания, как это делает Ким Кардашьян . Плотный слой только закупорит поры и подчеркнет морщины, что, кстати, и случилось с Донателлой Версаче. Поэтому для маскировки недостатков используй специальный корректор или консилер. Если у тебя его нет, то не пытайся заменить средство тональной основной. У нее слишком плотная текстура и низкая пигментация, для того чтобы перекрыть существенные недостатки. Если нанести тональное средство только на отдельные участки, то есть риск покрыться пятнами, как Джессика Альба . Если же нанести плотный слой на все лицо, как Кэти Перри и Зоуи Дешанель , эффекта глиняной маски на лице не избежать.

Небесное сияние

Тон нужно подбирать не только по цвету, но и с учетом типа твоей кожи. Вот Селена Гомес, видимо, не знает, что когда кожа жирная, то подойдет тональное средство на водной основе, если сухая — с питательными компонентами в составе. Если проигнорировать тип кожи и не использовать матирующие средства, то рискуешь превратиться в лоснящийся на сковородке блин. Конечно, обновлять каждые полчаса тон у тебя не получится, поэтому компактные матирующие салфетки, которые легко помещаются в любую сумочку, придутся весьма кстати. Тем более что найти их можно в любом косметическом магазине.

А у вас лицо белое

Если безупречно нанести и растушевать тональное средство, то все равно есть риск облажаться на финишной прямой — во время закрепления результата транспарантной пудрой. И дело даже не в том, что ее можно нанести слишком плотным слоем или не угадать с оттенком, а в том, что иногда вспышки фотокамер способны изменить даже самый безупречный образ. Казалось бы, транспарантная пудра способна заменить многочисленные слои тонального крема и консилера, ведь светоотражающие частицы при правильном использовании визуально избавят от морщин, пятен и тусклого цвета лица. Однако фото со вспышкой может привести к плачевному результату.

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Текст:Дарья Гавриленко

Фото:Shutterstock, Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram