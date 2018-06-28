Лица-маски, «глаза панды», «мука» на щеках и другие бьюти-провалы звезд при нанесении тона 

Тональный крем хоть и базовое, но самое важное средство в макияже. Если тон безупречен, то и весь мейкап будет выглядеть прекрасно. Увы, мы часто совершаем ошибки при создании эффекта сияющей кожи. Звезды не исключение из общего правила. Разбираем самые популярные ошибки на примере селебрити!
Мажем-мажем и тушуем
Самое первое и по совместительству важное правило — выбрать правильный оттенок тонального средства. В этом поможет естественное освещение. К сожалению, если накраситься в тусклом и неестественном освещении, а потом выйти на улицу, то покорить своей красотой мир не удастся. Заботливое дневное солнышко тут же подсветит все нерастушеванные переходы и выдаст неправильно подобранный цвет тональной основы, как у Тайры Бэнкс. Чтобы избежать таких провалов, вооружись хорошим спонжем. Наш фаворит — Beauty blender, это яичко из специального материала тушует самый плотный тон практически в ноль.
При выборе средства наноси его не на руку, как мы обычно это делаем, а на нижнюю часть щеки, ближе к шее. Оттенок должен сливаться с естественным цветом кожи, а не контрастировать с плечами, как в случае с Джей Ло или со лбом Бритни.
Не используй тональный крем слишком темного оттенка, чтобы добиться эффекта загорелой кожи. Граница между тоном и кожей будет так же хорошо заметна, как и у Кристины Агилеры. Всегда используй средство своего оттенка, а эффект загара поможет создать бронзер. Наносить его нужно на выпуклые части лица (скулы, крылья носа и подбородок) — именно здесь загар проявляется быстрее всего.
Лица-маски
Не наноси тональную основу слишком плотным слоем, даже если на лице есть высыпания, как это делает Ким Кардашьян. Плотный слой только закупорит поры и подчеркнет морщины, что, кстати, и случилось с Донателлой Версаче. Поэтому для маскировки недостатков используй специальный корректор или консилер. Если у тебя его нет, то не пытайся заменить средство тональной основной. У нее слишком плотная текстура и низкая пигментация, для того чтобы перекрыть существенные недостатки. Если нанести тональное средство только на отдельные участки, то есть риск покрыться пятнами, как Джессика Альба. Если же нанести плотный слой на все лицо, как Кэти Перри и Зоуи Дешанель, эффекта глиняной маски на лице не избежать.
Небесное сияние
Тон нужно подбирать не только по цвету, но и с учетом типа твоей кожи. Вот Селена Гомес, видимо, не знает, что когда кожа жирная, то подойдет тональное средство на водной основе, если сухая — с питательными компонентами в составе. Если проигнорировать тип кожи и не использовать матирующие средства, то рискуешь превратиться в лоснящийся на сковородке блин. Конечно, обновлять каждые полчаса тон у тебя не получится, поэтому компактные матирующие салфетки, которые легко помещаются в любую сумочку, придутся весьма кстати. Тем более что найти их можно в любом косметическом магазине.
А у вас лицо белое
Если безупречно нанести и растушевать тональное средство, то все равно есть риск облажаться на финишной прямой — во время закрепления результата транспарантной пудрой. И дело даже не в том, что ее можно нанести слишком плотным слоем или не угадать с оттенком, а в том, что иногда вспышки фотокамер способны изменить даже самый безупречный образ. Казалось бы, транспарантная пудра способна заменить многочисленные слои тонального крема и консилера, ведь светоотражающие частицы при правильном использовании визуально избавят от морщин, пятен и тусклого цвета лица. Однако фото со вспышкой может привести к плачевному результату.
Анджелина Джоли непонятно каким образом измазала в белом порошке только левую скулу. Майли Сайрус окунула в чан с пудрой челюсть, которая стала непропорционально огромной и привлекающей внимание. Эшли Джадд и Тараджи Хенсон, видимо, перепутали патчи для глаз и белую пудру. Николь Кидман, Ума Турман и Дрю Бэрримор так спешили с кулинарных курсов, что не успели смыть с себя муку.
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Текст:Дарья Гавриленко
Фото:Shutterstock, Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram