Какие цветы пахнут шоколадом? Растения с незабываемыми ароматами

Вот и пришло время знакомиться с ароматами пряных культур. Сегодня мы будем отбирать растения-двойники, которые практически невозможно различить по запаху. Также в ароматном шоу продефилируют цветочные многолетние и однолетние культуры, кустарники, цветки которых источают пряные ароматы.

Клеродендрум трехвильчатый с ароматом ванили

Богатая палитра пряных запахов будет дополнена растениями с медовыми, ванильными, шоколадными запахами.

Гелиотроп пахнет ванилью

фото автора Так что вам будет из чего выбрать очередных зеленых питомцев с любимыми ароматами для любимой дачи.

Ванилью и жасмином пахнут невзрачные цветки смолосемянника Тобира

фото автора Отобрав душистые многолетники, кустарники, можно устроить пряный цветник на многие годы.

В пряном цветнике

фото автора Добавив в него немного цветущих растений, вы получите удивительно прекрасный благоухающий уголок сада, который наверняка станет излюбленным местом отдыха и для вас, и для ваших гостей.

В душистом цветнике краски добавляют бархатцы и лантана

фото автора В таком миксбордере не обойтись без шалфеев, тимьяна или чабреца, мят, майорана, мелиссы, душицы, котовников и так далее.

Двойники со специфическим ароматом

На юге богиней ароматов давно и заслуженно считается лаванда узколистная (Lavandula angustifolia). Ее насыщенный сладковатый слабокамфорный запах сложно копировать, поэтому даже в северных регионах истинные почитатели лаванды выращивают ее в горшках и контейнерах.

Лаванда узколистная богиня южного шарма

— богиня южного шарма, фото автора Идеальным почвенным субстратом для нее считается смесь из дерновой, листовой земли и песка, взятых в соотношении 1:1:2. Самыми точными дублерами роскошного аромата лаванды считаются межвидовые гибриды л. узколистной и л. широколистной (L. latifolia) — лавандины.

Лавандин в парке санатория Айвазовское

фото автора Их аромат и внешнее сходство с лавандой поразительно. Кроме того, запах лаванды удалось скопировать (пусть и не так точно, как родственникам-лавандинам), шалфею белому (Salvia apiana).

Шалфей белый White Sage. Фото с сайта anniesannuals.com Шалфей белый — серебристый многолетник высотой до 1,3 м. Родом он из США. При выращивании в горшках высоту можно регулировать обрезкой. Наиболее сильный аромат слышен при растирании листьев. Удалось повторить аромат лаванды и мяте сорт 'Eaude Cologne'. Своеобразен аромат аниса обыкновенного (Pimpinella anisum, syn. Anisum vulgare), но его сегодня успешно копирует целый ряд самых разных растений.

Анис обыкновенный

Так, ему вторит многоколосник фенхелевый или лофант анисовый (Agastache foeniculum, syn. Lophanthus anisatus). Его листья и соцветия с пряным сладковатым вкусом даже в высушенном виде сохраняют сильный запах аниса.

Многоколосник фенхелевый, фото автора

фото автора Есть анисовый двойник и у базилика (Ocimum basilicum). Это сорт 'Анисовый аромат'. Интересно, что взаимозаменяемы семена аниса и семена фенхеля обыкновенного (Foeniculum vulgare), так как они содержат одно и то же базовое вещество, отвечающее за анисовые вкус и аромат — анетол. Семена аниса более сладкие.

Фенхель обыкновенный тоже попадает в двойники к анису, фото автора

фото автора Кроме того, аромат аниса копируют плоды бадьяна настоящего (Illicium verum) — вечнозеленого дерева, растущего в Китае, которые называются звездчатым анисом. А вот вкус аниса, как считают самые известные в мире шеф-повара, похож на эстрагон, точнее полынь эстрагон (Artemisia dracunculus). Есть и среди шалфеев вид с ароматом аниса — ш. гуарани (S. guaranitica): при растирании его листьев запах аниса ощущается довольно четко.

Красивые морщинистые листья шалфея гуарани при растирании пахнут анисом

фото автора Об этом шалфее смотрите еще статью: 9 многолетних шалфеев для дачи: особенности выращивания. Бархатцы 'Анисовый аромат' со сладким запахом аниса и эстрагона уже не считаются дачной редкостью, их семена довольно часто можно видеть в продаже.

Бархатцы Анисовый аромат. Фото с сайта 7 dach

О бархатцах смотрите еще статью: Бархатцы: посадка, выращивание, уход. Если вам нравится аромат аниса, то на заднем плане миксбордера посадите миррис душистую, или кервель испанский (Myrrhis odorata). Все растение благоухает сильным анисовым запахом.

Двойники с ванильным ароматом

Пожалуй, самый яркий обладатель медово-ванильного аромата –гелиотроп перуанский (Heliotropium peruvianum) — растение частных усадеб России серебряного века.

Гелиотроп перуанский

фото автора Все его сорта отличаются сильным ароматом. Этот однолетник можно выращивать не только в открытом грунте, но и в контейнерах, садовых вазах (особенно карликовые сорта), разместив их в местах отдыха. В июне-июле ванильным ароматом и пахнут цветущие лабазники и их сорта:

л. вязолистный (Filipendula ulmaria);

л. обыкновенный (F. vulgaris).

О том, как их вырастить, подробно рассказано в статье: 2 лабазника для дачи и всё о них. В эти же летние месяцы (примерно около 4 недель) благоухает ванилью и медом ясменник душистый (Asperula odorata, syn. Galium odoratum).

Ясменник душистый

Это лесное почвопокровное растение обильно цветет мелкими белыми душистыми звездчатыми цветками. Летом на юге ванилью или миндалем (или ванилью с миндалем) пахнут сорта олеандра обыкновенного (Nerium oleander).

Цветет и пахнет олеандр обыкновенный

фото автора Аромат характерен как кремовым, так и розовым, красноватым, белым сортам, но ощутить его можно только на близком расстоянии.

Цветут олеандры на Южном берегу Крыма

фото автора О том, как его выращивать смотрите статью: Ядовитая красота олеандра. Кроме того, запах ванили характерен цветкам козельца испанского и калины Фаррера (Viburnum farreri), зацветающей на юге с ноября.

Двойники с мятным (ментоловым) ароматом

Эталоном мятного аромата по праву считают мяты (Mentha). Они демонстрируют не только классический мятный аромат, но и запах шоколада, корицы, мускуса и так далее.

Мяты богаты на ароматы

фото автора Аналогичной свежестью благоухают некоторые сорта душистой пеларгонии.

Душистая пеларгония в открытом грунте

фото автора Ее на лето можно высаживать в душистые цветники. Нотки мяты можно уловить в аромате цветков розы сорт 'Феодосийская красавица'.

Роза Феодосийская красавица, фото автора

Легкий сладковато-мятный аромат характерен цветкам полувечнозеленого кустарника — абелии крупноцветковой (Abelia x grandiflora).

Абелия крупноцветковая

фото автора Она начинает эффектное цветение в июле, и без устали продолжает его до октября. На Южном берегу Крыма в теплые зимы цветет и зимой.

Двойники с коричным ароматом

Корицей пахнет коричнево-красная перилла кустарниковая нанкинская (Perilla frutescens), которую можно высадить в виде бордюра.

Перилла нанкинская

Ее может успешно заменить базилик сорта 'Cinnamomum', красновато-зеленые листья которого также пахнут корицей. Как структурное растение с коричным ароматом в цветники может быть введена амбербоа мускусная или василек мускусный (Amberboa moschata) с желтыми цветками.

Двойники с гвоздичным ароматом

Пряный гвоздичный аромат источают цветки практически всех видов и сортов гвоздики (Dianthus).

Гвоздика перистая

фото автора Низкорослые гвоздики используют для бордюров, групповых и одиночных посадок в миксбордерах и рокариях.

Двойники с шоколадным ароматом

Это самые желанные душистые растения, так как наверняка нет людей, которым бы не нравился аромат шоколада. Поэтому в цветниках приветствуются растения с таким запахом: космос темно-красный (Cosmos atrosanguineus), кустики мяты перечной сорта 'Chocolate'.

Космос темно-красный

Кроме того, не обойтись и без «шоколадных» ирисов сортов 'Brasier', 'Brasilia' и других.

Двойники с медовым ароматом

Медом пахнет цветущая лобулярия морская (Lobularia maritima). Аромат ее настолько сильный и яркий, что к цветкам даже не надо наклоняться, чтобы ощутить его.

Цветет и пахнет лобулярия морская

фото автора В самый разгар лета наступает звездный час буддлеи Давида (Buddleja davidii).

Благоухающая пряным медовым ароматом буддлея Давида привлекает в сад бабочек

фото автора Иногда пряный запах дополняют сладкие оттенки, поэтому его называют сладковато-пряным ароматом. Именно таким благоухают цветки флокса метельчатого (Phlox paniculata). К самым душистым его сортам, зацветающим в июле, относятся:

'Anne';

'Pallas Athene';

'Dorffreude'.

Но на этом мой рассказ о двойниках самых всевозможных ароматов был бы не полным: я не упомянула растения с терпкими запахами, о которых обязательно расскажу в следующей статье. Продолжение следует…