Популярные салфетки для снятия макияжа оказались опасными для здоровья

Месяц назад одна из американских косметических фирм поддалась шквалу критики. Оказалось, что такой негатив к компании Neutrogena вызвало сообщение Джейми Поттс на Фейсбуке. Пост женщины набрал более 170 тысяч репостов и 82 тысяч комментариев. Неудивительно, ведь Джейми решила поделиться со всеми правдой, которую скрывают производители.

Джейми опубликовала фотографии своей дочери и себя, где их шеи, часть лица и подбородок покрывает жуткая сыпь, проявившаяся как аллергическая реакция. Оказалось, что эту аллергию вызвали обычные салфетки для снятия макияжа, которые производит Neutrogena. Естественно, первое, что подумала Джейми, это то, что такая реакция индивидуальна и, вероятно, непереносимость косметического средства только у нее. Однако дочь, увидев результат использования салфеток, решила рискнуть и попросила их для теста. Оказалось, что и ее кожа восприняла салфетки как аллерген.

Поискав информацию в интернете, девушка заметила, что женщин, пострадавших от фирмы Neutrogena на самом деле много. Негативные отзывы о салфетках пишут даже на официальном сайте фирмы, однако мало кто на них реагирует из администрации сайта. Сложно даже поверить, что подобная реакция может быть вызвана салфетками титулованного косметического средства. Стоит отметить, что в описании к салфеткам указано, что «нежная и ультра-мягкая ткань эффективно растворяет весь макияж за несколько секунд и вам не нужно будет дополнительно умываться.» Сложно даже представить, что может случиться, если человек с подобной аллергией будет использовать это средство для удаления макияжа с глаз.

В состав салфеток входят сульфаты, изопропил пальмитат и другие «обыденные» для косметики химические вещества. ​Большинство женщин в отзывах указало, что побочные эффекты появлялись не сразу, а спустя продолжительное время использования. Однако некоторые из клиенток полагают, что производитель решил сменить состав продукта, не сообщив об этом потребителям.