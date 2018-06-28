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Визажист делает скульптуры…из помад. Ты должна это увидеть!
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Визажист делает скульптуры…из помад. Ты должна это увидеть! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Австралийский визажист Тереза Накхоул знает, как удивить своих подписчиков. И дело не в сногсшибательном макияже или умении перевоплощаться в знаменитостей. Тереза использует губные помады для создания мини-скульптур. И выглядит это очень круто.
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Из помад MAC апельсиновой палочкой для маникюра Тереза с точностью ювелира высекает красный Ferrari или туфли Louboutin.
Публикация от Theresa Nakhoul (@theresanakhoul)
5 Июн 2018 в 5:09 PDT  К слову, многие подписчики обвиняют девушку в неразумной трате косметики. Но какая разница, если получается такая красота?!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vizazhist-delaet-skulptury-iz-pomad-ty-dolzhna-eto-uvidet/
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