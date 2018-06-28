«Во дела!» — звезда «Дома-2» показала, какой была до пластических операций

Судя по подписи к снимку, на фотографии ей 20 лет, а саму фотографию Романец прислала подруга. Помимо того, что волосы у будущей участницы телестройки были выкрашены в светлый цвет, черты ее лица заметно отличались от нынешних.

— Не имея губ, переделанного носа, скул, ресниц, бровей, я выглядела именно так, — написала Романец.

Также девушка высказала мнение, что многие пользователи зачастую «прячутся за аватарками кошек и собак», поскольку не довольны своей внешностью. В отличие от нее самой.

В целом поклонники девушки оценили прежний образ Виктории по достоинству и посоветовали ей меньше обращать внимание на критику со стороны злопыхателей.

— Очень миленькая была, а сейчас стала просто красавица, расцвела истинно женской красотой. Так держать, — написал один из комментаторов.

— Во дела! А мы то думали, что ты естественной красоты образчик, — саркастично добавил другой.