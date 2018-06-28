Ещё
Идеальное селфи без Facetune — как и чем?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Идеальное селфи без Facetune — как и чем? 

BeautyHack.ru 27 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Выровнять тон, скрыть недостатки без эффекта маски и придать коже легкий матовый финиш — какое средство сможет справиться с этими задачами летом?
Помочь в создании идеального тона вызвался бренд Benefit. Новое тональное средство с эффектом мягкого свечения Hello Happy в 5 отенках на самом деле сможет сделать вас счастливой (в большей степени это чувство испытают дамы с жирной и чувствительной кожей).
Редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала новинку и рассказала о своих впечатлениях.
«Первое, что заметила при нанесении — очень легкая текстура, которая подстраивается под тон вашей кожи, становясь незаметной, но скрывая недостатки (у меня как раз появилось несколько несовершенств в области щек). У средства полуматовый финиш, который не перекрывает естественное свечение кожи. А покрытие можно наслаивать, добиваясь любой интенсивности тона (от легкого до плотного).
Средство не подчеркнуло и шелушения, но я решила устроить ему более суровый тест-драйв — нанесла основу перед целым днем у бассейна. Она не «утекла» в область шеи, не испугалась брызг воды и яркого солнца. Настоящее счастье!»
BeautyHack.ru: последние новости
40 отличных средств для отпуска не дороже 1 000 руб. Выбор блогера: топ-10 горячих новинок июня 10 средств для водостойкого макияжа до 800 рублей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу9
Наболело: «Очень жалею, что вышла замуж»46
Скандалист Солнцев рассказал об убийстве любимой5
Как выглядели российские звезды до пластики18
Названы «страшные» последствия отказа от курения58
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение