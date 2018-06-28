Идеальное селфи без Facetune — как и чем?

Выровнять тон, скрыть недостатки без эффекта маски и придать коже легкий матовый финиш — какое средство сможет справиться с этими задачами летом?

Помочь в создании идеального тона вызвался бренд Benefit. Новое тональное средство с эффектом мягкого свечения Hello Happy в 5 отенках на самом деле сможет сделать вас счастливой (в большей степени это чувство испытают дамы с жирной и чувствительной кожей).

Редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала новинку и рассказала о своих впечатлениях.

«Первое, что заметила при нанесении — очень легкая текстура, которая подстраивается под тон вашей кожи, становясь незаметной, но скрывая недостатки (у меня как раз появилось несколько несовершенств в области щек). У средства полуматовый финиш, который не перекрывает естественное свечение кожи. А покрытие можно наслаивать, добиваясь любой интенсивности тона (от легкого до плотного).

Средство не подчеркнуло и шелушения, но я решила устроить ему более суровый тест-драйв — нанесла основу перед целым днем у бассейна. Она не «утекла» в область шеи, не испугалась брызг воды и яркого солнца. Настоящее счастье!»