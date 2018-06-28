Пынзарь ужаснула смоляными бровями-гусеницами

Мы надеемся, что это не татуаж.

В то время, как бьюти-индустрия сегодня выступает за естественность, некоторые девушки умудряются следовать прямо противоположным трендам. В их числе оказалась и Дарья Пынзарь . Она похвасталась своим подписчикам новыми бровями. А те пришли в ужас.

Угольные-черные толстые брови странной формы выглядели так, будто их Даше фломастером нарисовал один из сыновей. Нежной воздушной блондинке они совсем не идут. Об этом ей и стали тут же говорить фолловеры и посоветовали срочно смыть такую красоту и променять мастера или салон красоты. Остается надеяться, что это не перманентный макияж, а всего лишь эксперимент с обычной косметикой.

Казалось бы, уже все красавицы знают: именно брови — ключевая часть макияжа. С их помощью можно скорректировать и овал лица, и то, то, как выглядит нос, как выглядят глаза. Но даже звезды зачастую промахиваются с формой и цветом.

Что уж говорить об эпатажной Леди Гаге. Или о Пэрис Джексон , которая так восхваляет естественность во всем, что и ноги первый раз побрила только недавно, и до выщипывания бровей очередь тут дойдет явно нескоро.

Wday.ru собрал в галерее фото звезд, которым явно не помешает хороший профессионаьный бровист.

Звезды с некрасивыми бровями

Пэрис Джексон. Больше фото звезд — по стрелке

Николь Ричи

Кайя Гербер

Мадонна

Эмилия Кларк

Эмма Уотсон

Пынзарь показала свое первое тату

10 звезд, которые носят одежду из целлофана

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