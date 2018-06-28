Ещё
Пынзарь ужаснула смоляными бровями-гусеницами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пынзарь ужаснула смоляными бровями-гусеницами 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Мы надеемся, что это не татуаж.
В то время, как бьюти-индустрия сегодня выступает за естественность, некоторые девушки умудряются следовать прямо противоположным трендам. В их числе оказалась и Дарья Пынзарь. Она похвасталась своим подписчикам новыми бровями. А те пришли в ужас.
Угольные-черные толстые брови странной формы выглядели так, будто их Даше фломастером нарисовал один из сыновей. Нежной воздушной блондинке они совсем не идут. Об этом ей и стали тут же говорить фолловеры и посоветовали срочно смыть такую красоту и променять мастера или салон красоты. Остается надеяться, что это не перманентный макияж, а всего лишь эксперимент с обычной косметикой.
Казалось бы, уже все красавицы знают: именно брови — ключевая часть макияжа. С их помощью можно скорректировать и овал лица, и то, то, как выглядит нос, как выглядят глаза. Но даже звезды зачастую промахиваются с формой и цветом.
Например, Памела Андерсон, Николь Риччи и Ферги до сих пор выщипывают брови в ниточку. Зато Кайя Гербер и Лили-Роуз Депп, даром, что модели, с пинцетом вообще не знакомы. Ну, а кое-кто — допустим, Серена Уильямс и Николь Шерзингер — до сих пор ходят с татуажем.
Эмма Уотсон и Мать драконов Эмилия Кларк тоже не всегда радуют поклонников безупречным видом. А если вспомнить о старшем поколении, то, например, брови Мадонны всегда были очень далеки от идеала.
Что уж говорить об эпатажной Леди Гаге. Или о Пэрис Джексон, которая так восхваляет естественность во всем, что и ноги первый раз побрила только недавно, и до выщипывания бровей очередь тут дойдет явно нескоро.
Wday.ru собрал в галерее фото звезд, которым явно не помешает хороший профессионаьный бровист.
Звезды с некрасивыми бровями
Пэрис Джексон. Больше фото звезд — по стрелке
Хелена Бонэм Картер
Наталья Водянова
Сара Джессика Паркер
Николь Ричи
София Вергара
Кайя Гербер
Хайди Клум
Кара Делевинь
Леди Гага
Дрю Бэрримор
Мадонна
Бритни Спирс
Эмилия Кларк
Эмма Уотсон
Пынзарь показала свое первое тату
10 звезд, которые носят одежду из целлофана
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Светлана Ходченкова поделилась фото без макияжа Эмбер Роуз показала, как ей делают макияж груди Семенович забыла накраситься, и ее просто не узнать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу10
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь
Скандалист Солнцев рассказал об убийстве любимой21
Как выглядели российские звезды до пластики20
Как оральный секс влияет на женскую красоту74
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Дети
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:13
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь
Звёзды
02:24
Скандалист Солнцев рассказал об убийстве любимой
Звёзды
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение