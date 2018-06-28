Пынзарь ужаснула смоляными бровями-гусеницами 

Мы надеемся, что это не татуаж.
В то время, как бьюти-индустрия сегодня выступает за естественность, некоторые девушки умудряются следовать прямо противоположным трендам. В их числе оказалась и Дарья Пынзарь. Она похвасталась своим подписчикам новыми бровями. А те пришли в ужас.
Угольные-черные толстые брови странной формы выглядели так, будто их Даше фломастером нарисовал один из сыновей. Нежной воздушной блондинке они совсем не идут. Об этом ей и стали тут же говорить фолловеры и посоветовали срочно смыть такую красоту и променять мастера или салон красоты. Остается надеяться, что это не перманентный макияж, а всего лишь эксперимент с обычной косметикой.
Казалось бы, уже все красавицы знают: именно брови — ключевая часть макияжа. С их помощью можно скорректировать и овал лица, и то, то, как выглядит нос, как выглядят глаза. Но даже звезды зачастую промахиваются с формой и цветом.
Например, Памела Андерсон, Николь Риччи и Ферги до сих пор выщипывают брови в ниточку. Зато Кайя Гербер и Лили-Роуз Депп, даром, что модели, с пинцетом вообще не знакомы. Ну, а кое-кто — допустим, Серена Уильямс и Николь Шерзингер — до сих пор ходят с татуажем.
Эмма Уотсон и Мать драконов Эмилия Кларк тоже не всегда радуют поклонников безупречным видом. А если вспомнить о старшем поколении, то, например, брови Мадонны всегда были очень далеки от идеала.
Что уж говорить об эпатажной Леди Гаге. Или о Пэрис Джексон, которая так восхваляет естественность во всем, что и ноги первый раз побрила только недавно, и до выщипывания бровей очередь тут дойдет явно нескоро.
Wday.ru собрал в галерее фото звезд, которым явно не помешает хороший профессионаьный бровист.
Звезды с некрасивыми бровями
Пэрис Джексон. Больше фото звезд — по стрелке
Николь Ричи
Кайя Гербер
Мадонна
Эмилия Кларк
Эмма Уотсон
Пынзарь показала свое первое тату
10 звезд, которые носят одежду из целлофана
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