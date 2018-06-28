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Правила нюда: как сделать макияж естественным
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Правила нюда: как сделать макияж естественным 

SNCmedia.ru 41 минуту назад
Фото: depositphotos
Мы любим этот макияж за то, что он всегда актуален и уместен, ведь, по сути, он незаметен. К тому же, не предполагая сложных техник и специальных навыков, натуральный макияж прост в исполнении. Вот вам маленький, но крайне полезный мастер-класс от SNCMedia и визажиста Татьяны Никоноровой.
Для правильного нанесения макияжа запомните несколько основных правил:

Подготовка кожи

Для идеального нанесения средств кожа должна быть в хорошем состоянии. Протрите лицо тоником, затем нанесите тканевую маску. Смойте остатки маски водой и протрите лицо мицеллярной водой. Затем нанесите базу под макияж. Через 2-3 минуты база окончательно впитается и можно будет наносить макияж.

Консилер

Этот продукт предполагает жидкую текстуру, и это позволяет применять его под глазами. Наносим консилер подушечками пальцев.

Основной тон

Для нюдового макияжа рекомендуем использовать жидкий тональный крем. При сухой коже используйте увлажняющий тон. При комбинированной или жирной коже необходим матирующий тональный крем, который важно зафиксировать минеральной пудрой. Внимательно отнеситесь к растушевке границ — шея не должна казаться светлее тона лица.

Сияние

Для свежести лица придайте коже сияние хайлайтером. Сияющие частицы перламутра, которые придают коже внутренний свет и ухоженность. Нанесите хайлайтер на центр лба, под линии бровей, спинку носа, на место над верхней губой и по центральной части подбородка.

Глаза

В данном случае можно придерживаться такого лайфкаха: нанесите вместо теней тот самый хайлайтер из предыдущего пункта. Во-первых, вам не придется тратить время на поиски специальных средств для нюдового макияжа. Во-вторых, это выглядит потрясно и очень красиво.

Румяна

Макияж без макияжа не требует ярких акцентов, поэтому для румян выбирайте матовые тона цвета персика или коралловые. Наносить румяна следует мягкой кистью на область «яблочек». Обратите внимание, что выбор кистей играет большую роль.

Брови

Брови должны быть максимально естественными и ухоженными. Для этого нам понадобятся тени. Выбранный цвет бровей должен быть несколько светлее, чем основной цвет волос. Форму выбирайте похожую на ту, которая заложена природой. Если вы обладатель бровей-ниточек, рекомендуем масло для роста бровей. При ежедневном использовании через 3-6 месяцев вам гарантированы шикарные, густые брови. После макияжа бровей используйте гель для укладки. Желательно прозрачный.
Для завершения макияжа лучшим вариантом будет матовый карандаш на тон темнее вашего цвета губ. Также можно выбрать помаду нежных тонов: молочно-розовый или персиковый. Допускается использование прозрачного блеска.
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