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Женщин защитят от бритья
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Женщин защитят от бритья 

Lenta.ru 2 часа назад
Американский производитель женских станков для бритья премиум класса Billie выпустил рекламную кампанию под названием Project Body Hair («Проект о волосах на теле»). Об этом сообщает Hypebae.
В видеоролике крупным планом показывают волосы на ногах, подмышках и переносице четырех разных девушек. Авторы указывают на то, что волосы есть на теле у всех людей, и в том числе у женщин. Сбривать их или нет — личный выбор каждого.
Бьюти-индустрия остается нетолерантной к физическим недостаткам, особенно если речь идет о недостатках женского тела, замечает издание Hypebae. Billie планирует передать фотографии из той же кампании популярному фотостоку Unsplash и разрешить использовать их бесплатно. Таким образом бренд надеется помочь женщинам принять свое тело таким, каким его создала природа.
В апреле женщины со шрамами появились на британском шоу This Morning в нижнем белье, чтобы выступить в поддержку кампании Love Disfigure («Полюбить увечья»). Основатель бодипозитивного движения Сильвия Мак пострадала от ожогов в возрасте трех лет и всю жизнь скрывала свое тело. К ней присоединились и другие женщины, каждая из них поделилась историей своего телесного увечья.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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