Макияж, который не поплывет на жаре: лайфхаки и лучшие средства дешевле 300 рублей

Лайфхак №1: готовим кожу к нанесению макияжа

Летом кожа нуждается в дополнительном уходе. Очень важно перед нанесением косметики хорошо очистить лицо. Дерматологи советуют на время отказаться от средств на спиртовой основе, чтобы не пересушить кожу. Лучше выбрать молочко, лосьон или тоник на растительном экстракте. Вам понравится: тоник для лица Natura Siberica очищающий.

Цена: от 225 руб. Бюджетный тоник на травах Сибири и Дальнего Востока имеет в составе экстракты шалфея, душицы и зеленого чая. Средство бережно очищает лицо и матирует даже жирную кожу. Этот тоник не стягивает кожу, освежает и избавляет от блеска на несколько часов даже летом.

Лайфхак №2: тщательно увлажняем кожу

Чтобы макияж держался дольше, после очищения нужно хорошо увлажнить кожу. В жару она теряет влагу намного быстрее. А на сухом лице косметика начнет скатываться. Чтобы избежать преждевременного старения, выбирайте кремы с УФ-фильтром. Вам понравится: крем для лица «Рецепты бабушки Агафьи» с УФ-фильтром.

Цена: от 104 руб. Еще одно народное и недорогое средство — крем от сибирской травницы с голубикой, подорожником и весенним первоцветом. Он имеет очень жидкую консистенцию, поэтому не забивает поры. Однако впитывается крем почти моментально и идеально подходит для базы под макияж в жаркое время. Лайфхак №3: выбираем легкий тональный крем

Летом нужно отказаться от плотной косметики. Она забивает поры, из-за чего появляются черные точки. Специалисты рекомендуют не использовать основу под макияж, а тональный крем сменить на более легкий СС— или ВВ-крем. Недостатки можно скрыть корректором или консилером. Чтобы цвет держался дольше, сверху нанесите минеральную пудру. Она сужает поры и закрепляет тон. Вам понравится: ВВ-крем «Белита-Витэкс» комплексный дневной.

Цена: от 185 руб. Этот ВВ-крем сочетает в себе несколько функций. Он выравнивает тон лица, активно увлажняет кожу, а еще и содержит УФ-фильтры, защищающие от солнца. Крем не закупоривает поры и не забивается в морщинки. Если верить покупателям, тон стойко держится весь день, даже проблемные участки не смазываются в жару. Лайфхак №4: заменяем сухие тени кремовыми

Кремообразные и рассыпчатые тени летом можно заменить жидкими. Они фиксируются тонкой пленкой и не забиваются в складочки. Чтобы тени держались дольше, нанесите на веки базу под тени. Если ее нет, выручит минеральная пудра. Она хорошо матирует кожу. Вам понравятся: жидкие тени Eveline Metallic Cream Eyeshadow.

Цена: от 249 руб. Тени от Eveline дадут фору тинтам Armani и Nyx. Мягкие металлизированные цвета хорошо смотрятся при солнечном цвете. Благодаря жидкой текстуре они наносятся на веки в одно движение и быстро застывают. Поклонники марки пишут, что на жаре тени не скатываются и не размазываются.

Лайфхак №5: меняем привычную подводку и тушь на водостойкую

Карандаши для бровей и век, а также подводку и тушь выбирайте с пометкой «стойкая» или «водостойкая». Такие обычно не текут даже во время летнего дождя. Ресницы желательно красить в один слой. Мы составили рейтинг самой стойкой косметики, которая выдержит даже пляжную вечеринку. Вам понравится: тушь для ресниц 90х60х90 Waterproof, DIVAGE.

Цена: от 272 руб. Эта тушь переживет купание в бассейне, море и не потечет даже под сильным ливнем. Именно так о ней пишут довольные покупатели. Но если вы любите большой объем, это не ваш вариант. Ресницы получаются мягкими и естественными. Вам понравится: карандаш для бровей EYE BROW PENCIL, ArtDeco.

Цена: от 258 руб. Карандаш для бровей от ArtDeco входит в десятку самых стойких. Он способен выдержать даже купание в море. В линейке представлен богатый выбор цветов. Текстура не слишком твердая и не слишком мягкая.

Лайфхак №6: заменяем помаду блеском

Даже дорогие помады на сильной жаре могут поплыть. Визажисты советуют обратить внимание на полупрозрачый блеск для губ. Он не даст губам сохнуть, а даже если немного потечет, этого никто не заметит. Если вы любительница ярких губ, купите тинт или матовую помаду — они более стойкие. Вам понравится: бальзам-румяна MAYBELLINE Baby Lips Balm&Blush.

Цена: от 106 руб. Компания Maybelline объединила в одном флаконе блеск для губ и румяна. В их составе содержатся витамины и питательные растительные масла, что идеально для сухого жаркого лета. Блеск имеет приятный запах, а румяна стойко держатся минимум шесть часов. Лайфхак №7: берем с собой термальную воду

Термальная вода — это не только приятно, но и функционально. Если распылять ее прямо на макияж несколько раз в день, жирный блеск появляться не будет, а тон продержится дольше. Вам понравится: Avene Thermal spring water.

Цена: от 297 руб.

Термальная вода Avene добывается из уникального целебного источника и упаковывается в стерильных условиях. Дерматологи рекомендуют применять ее даже при восстановлении после хирургических процедур, после загара, бритья, эпиляции, снятия макияжа, занятий спортом, а также при любых покраснениях и раздражениях.

Лайфхак №8: не забываем о матирующих салфетках

Эту палочку-выручалочку летом нужно всегда иметь при себе. Тоненькие прозрачные салфетки убирают пот и жир с лица. Вам понравятся: матирующие салфетки для лица Cettua

Цена: от 70 руб. Компактные, удобные, не оставляют пятен и не смазывают макияж. Мнение эксперта

Не припудривайте лицо, когда появился жирный блеск, чтобы не устраивать на своей коже своеобразный пирог из жира и пудры. Обязательно промакните матирующей салфеткой лицо, а уже после этого слегка припудрите. Вместо матирующих салфеток всегда можно воспользоваться обычными бумажными платочками, разделив их на тонкие слои. Светлана Филина, визажист, гример телекомпаний АТН и Десятого канала (Екатеринбург)

Приобрести средства для макияжа, которые выдержат жаркое лето и будут ухаживать за кожей, вы можете в сети парфюмерно-косметических магазинов «РИВ ГОШ».

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