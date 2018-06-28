Крутые бьюти-продукты из прошлого

Пока косметическая индустрия придумывает все новые и новые формулы и продукты, старые продолжают эффективно работать, несмотря на свой возраст. А ведь некоторым перевалило за сто лет!

Тушь Great Lash от Maybelline

Сложно представить себе девушку, которая ни разу не видела знаменитый розово-зеленый флакончик этой туши — между прочим, одной из самых бюджетных в линейке Maybelline. Но в этом случае дешево — не значит плохо.

Тушь существует с 1971 года, недавно отметив 45-летие. Это была первая в мире тушь на водной основе. Много лет она оставалась лидером по продажам на рынке США, а в 90-е годы прошлого века стала продаваться и в России, став для многих девушек первой тушью в жизни.

С тех пор она становится только лучше: компания усовершенствовала формулу продукта и щеточку. В итоге Great lash и сейчас пользуется популярностью. Культовая вещь за небольшие деньги.

Крем Nivea в синей банке

Куда без него! Вот только этот продукт постарше — его возраст перевалил за сто лет, а он продолжает выпускаться и пользоваться спросом.

У крема узнаваемый аромат и идеально выверенный состав, где главные действующие вещества — глицерин и пантенол. Благодаря отличным результатам дерматологических тестов его разрешается наносить даже на нежную детскую кожу. Крем достаточно жирный, что идеально для холодного времени года.

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Его главный плюс — универсальность. Пользователи Сети регулярно составляют подборки вроде «10 способов использовать крем Nivea»: предлагают наносить его на волосы в качестве маски, использовать как крем для рук или пяток, для смягчения сухой кожи на локтях, в качестве массажного масла, как бальзам для губ и даже как закрепитель для сухих духов. Вероятно, этот крем в синей баночке будет выпускаться еще не одно столетие.

«Метеориты» от Guerlain

Культовый продукт, о котором, наверное, знает каждая девушка. Но не все знают, что появился он почти 30 лет назад.

Тогда Meteorites произвели фурор — в мире ничего подобного не было, и Guerlain немедленно засекретил технологию производства. Рассыпчатая пудра в форме разноцветных шариков поражала своей необычностью, особенно всех удивляли зеленые. Как это пудра может быть зеленой? На самом деле зеленые пигменты должны были нейтрализовать покраснения, сиреневые — подарить сияние, а розовые — добавить естественного румянца. В сумме все это давало удивительный эффект ровной, гладкой и здоровой кожи.

До 2005 года пудра существовала только в одном оттенке, но позже добавились еще два. Сейчас «метеориты» — это целая линейка продуктов: есть и рассыпчатая, и компактная пудра, и даже светорассеивающая корректирующая основа под макияж, а еще вышло множество лимитированных изданий. В общем, «метеоритам» еще жить да жить.

Сыворотка Advanced Night Repair от Estée Lauder

На счету этого продукта тоже маленькая революция — более тридцати лет назад эта сыворотка стала первым ночным восстанавливающим средством. Маслянистая, но мгновенно впитывающаяся, очень экономичная, чем оправдывала свою высокую цену — в общем, культовый продукт марки, который готовится отмечать 40-летие.

Формула за эти годы немного изменилась, а вот флакон остался прежним.

Взбитый крем для тела Creme de Corps, Kiehl’s

Если говорить о долгожителях, нельзя не упомянуть Kiehl’s, которые выпускают уходовые продукты с 1851 года. Бренд начинался с маленькой семейной аптеки в Нью-Йорке, а сейчас принадлежит концерну L’Oreal. Один из старейших продуктов марки — взбитый крем для тела — до сих пор производится и очень популярен. В год его выпускается более миллиона унций (около 30 тонн).

Он легкий, быстро впитывается и преображает даже очень сухую кожу. Крем периодически модернизируется: например, сейчас в российском интернет-магазине доступен крем с ароматом соевого молока и меда и с ароматом грейпфрута, а с доставкой из других стран можно заказать самый популярный вид — классический.

Духи CHANEL №5

Вряд ли есть в мире более известные духи. Созданные в 1921 году, через три года они отметят свое столетие.

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Многие задаются вопросом: а где номер три или, например, номер шесть? Не дожили до нашего времени? Правда в том, что они так и не были выпущены. Парфюмер Эрнест Бо, в прошлом придворный парфюмер российского императора, покинувший страну после революции, получил от Коко Шанель заказ на создание искусственного аромата, «который пахнет женщиной». Бо экспериментировал с синтетическими цветочными ароматами, после чего представил мадам Шанель 10 вариантов. Коко выбрала пятый. Так появились знаменитые духи, которые выпускаются до сих пор.

Кто-то считает аромат «нафталиновым» и презирает, а кто-то уверен, что это по-прежнему лучший в мире парфюм.

Массажное масло Veleda

Масло старейшей немецкой марки Veleda недавно отметило 90-летний юбилей, но до сих пор производится по старой рецептуре и не нуждается в усовершенствованиях.

Масло состоит только из натуральных продуктов. «Масляные вытяжки из арники, березы и календулы делают это масло незаменимым средством для разогревающего массажа и самомассажа, улучшающего тканевое дыхание и укрепляющего кровоток» — обещает производитель. Также оно подходит для профилактики растяжек при беременности, снимает боль в суставах и разрешено к использованию даже для массажа грудных детей. В общем, это тот случай, когда возраст качеству не помеха.

Восстанавливающий крем LA MER

В 1950 году ученый-астрофизик Макс Хьюбер во время одного из опасных экспериментов получил сильные ожоги: на его лице и теле остались ужасные шрамы. Медицина ничем не смогла помочь, и тогда он начал самостоятельные попытки найти средство, которое смогло бы восстановить поврежденную кожу.

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Хьюбер пробовал разные формулы и обнаружил, что отличный эффект дают морские водоросли. В течение 12 лет он совершенствовал рецепт, добавляя в крем все новые компоненты, и вот после 6000 экспериментов Хьюбер представил свой восстанавливающий крем LA MER, который сразу же стал невероятно популярным. Но Хьюбер не мог производить в лаборатории большие объемы крема. Чтобы обеспечить всех желающих, он был вынужден продать свою компанию и рецептуру фирме Estee Lauder, которая сразу же превратила крем в настоящий бестселлер. А через некоторое время фирма порадовала ценителей крема еще одной линейкой продуктов на основе изобретенной Хьюбером формулы.

Сейчас крем используется не только для лечения шрамов, но и как универсальный крем, который отлично восстанавливает баланс кожи, борется с морщинами и несовершенствами, при этом обладает не косметическим эффектом, а лечебным. Увы, но и стоит он по российским меркам немало.

Лосьон Eudermine от Shiseido

Японский косметический гигант Shiseido был основан в 1872 году. Начиналось все с обычной аптеки, но в 1897 году выпускается первый косметический продукт — лосьон Eudermine, который сразу стали называть «красным лосьоном Shiseido». Он обладал увлажняющими и восстанавливающими свойствами и очень быстро завоевал популярность.

Купить легендарный лосьон в такой же красной бутылочке можно и сейчас. Правда, бутылку усовершенствовали в духе времени, но у содержимого оставили прежнюю эффективную формулу. Приятный бонус к косметическому эффекту — невероятный аромат пионов.