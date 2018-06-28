Сама естественность: Марина Александрова показала фото без

Поклонники были удивлены, насколько молодо выглядит 35-летняя актриса.

Кажется, краситься летом лениво не только нам… Но и звездам! Фоточки без макияжа уже стали своеобразным трендом. Звезды словно организовали негласное соревнование — кто выглядит лучше без косметики.

«Без фильтров, без макияжа, без забот, на полном релаксе! Даже до селфи докатилась. Пляжный отдых полюбила уже с детьми, где есть размеренность дня, повторение событий, но каждый день с новыми оттенками и полным растворением в друг друге. Хотя от беготни по культурным местам не отказываюсь», — подписала Александрова пляжные фотографии.

Причем звезда, кажется, и сама полюбила себя именно такой. Ведь выложила не одну фотографию, а целую серию.

Подписчики искренность актрисы оценили… И заметили, что Марина выглядит как минимум лет на 15 моложе.

«На фото вам 20! Самая красивая», «Кожа прекрасная, как у младенца», «Марина, выбросьте срочно всю косметику! Вам так идет», — писали они.

Напомним, недавно фото без косметики выложила и Анна Семенович . Правда, певицу без макияжа поклонники и вовсе не узнали. Подробнее тут.

Марина Александрова: «Ради съемок в „Екатерине“ набрала 10 кг»

Будуар императрицы: в чем аристократки соблазняли мужчин

Читайте также: