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Сама естественность: Марина Александрова показала фото без
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Сама естественность: Марина Александрова показала фото без 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Поклонники были удивлены, насколько молодо выглядит 35-летняя актриса.
Кажется, краситься летом лениво не только нам… Но и звездам! Фоточки без макияжа уже стали своеобразным трендом. Звезды словно организовали негласное соревнование — кто выглядит лучше без косметики.
Очередную фотографию выложила актриса Марина Александрова.
«Без фильтров, без макияжа, без забот, на полном релаксе! Даже до селфи докатилась. Пляжный отдых полюбила уже с детьми, где есть размеренность дня, повторение событий, но каждый день с новыми оттенками и полным растворением в друг друге. Хотя от беготни по культурным местам не отказываюсь», — подписала Александрова пляжные фотографии.
Причем звезда, кажется, и сама полюбила себя именно такой. Ведь выложила не одну фотографию, а целую серию.
Подписчики искренность актрисы оценили… И заметили, что Марина выглядит как минимум лет на 15 моложе.
«На фото вам 20! Самая красивая», «Кожа прекрасная, как у младенца», «Марина, выбросьте срочно всю косметику! Вам так идет», — писали они.
Напомним, недавно фото без косметики выложила и Анна Семенович. Правда, певицу без макияжа поклонники и вовсе не узнали. Подробнее тут.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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