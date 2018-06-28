35-летняя Марина Александрова на фото без макияжа выглядит словно девочка-подросток

Звезда сериала «Екатерина» Марина Александрова старается вести закрытый образ жизни, но иногда радует поклонников снимками с работы или своих детей. Уже семь лет она живет в фактическом браке с режиссером Андреем Болтенко и воспитывает дочь Катю и сына Андрея. Обычно у артистки плотный рабочий график, но на днях она вырвалась в отпуск. Она уже поделилась кадрами с морского побережья, а сегодня даже сделал сэлфи, что бывает крайне редко.

На фото 35-летняя Марина позирует на пляже в купальнике и без макияжа. «Без фильтров, без макияжа, без забот. На полном релаксе! Даже до селфи докатилась», — написала она. Актриса призналась, что полюбила пляжный отдых, когда у нее появились дети. Однако она не отказывается от экскурсий и прогулок по новым местам. Поклонники были рады видеть Александрову немного загоревшей и отдохнувшей. Многие сошлись во мнении, что без косметики она выглядит гораздо моложе.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1811575649639836912_224724281"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«Красивая, нежная», «Без макияжа даже красивей. Женщина мне кажется должна быть естественной», «Сразу 15-летняя девочка», — прокомментировали фото подписчики. О том, как ей удается сохранять красоту и молодость, актриса не рассказывала. Однако ранее она дала понять, что ее фигура и гладкая кожа это результаты ее труда. «Я слышала фразу лектора, что до 27 лет мы выглядим так, как дает нам Бог, а после, как заслуживаем. Вот с этим и живу теперь», — не так давно поделилась Александрова.