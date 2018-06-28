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35-летняя Марина Александрова на фото без макияжа выглядит словно девочка-подросток
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35-летняя Марина Александрова на фото без макияжа выглядит словно девочка-подросток 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда сериала «Екатерина» Марина Александрова старается вести закрытый образ жизни, но иногда радует поклонников снимками с работы или своих детей. Уже семь лет она живет в фактическом браке с режиссером Андреем Болтенко и воспитывает дочь Катю и сына Андрея. Обычно у артистки плотный рабочий график, но на днях она вырвалась в отпуск. Она уже поделилась кадрами с морского побережья, а сегодня даже сделал сэлфи, что бывает крайне редко.
На фото 35-летняя Марина позирует на пляже в купальнике и без макияжа. «Без фильтров, без макияжа, без забот. На полном релаксе! Даже до селфи докатилась», — написала она. Актриса призналась, что полюбила пляжный отдых, когда у нее появились дети. Однако она не отказывается от экскурсий и прогулок по новым местам. Поклонники были рады видеть Александрову немного загоревшей и отдохнувшей. Многие сошлись во мнении, что без косметики она выглядит гораздо моложе.
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«Красивая, нежная», «Без макияжа даже красивей. Женщина мне кажется должна быть естественной», «Сразу 15-летняя девочка», — прокомментировали фото подписчики. О том, как ей удается сохранять красоту и молодость, актриса не рассказывала. Однако ранее она дала понять, что ее фигура и гладкая кожа это результаты ее труда. «Я слышала фразу лектора, что до 27 лет мы выглядим так, как дает нам Бог, а после, как заслуживаем. Вот с этим и живу теперь», — не так давно поделилась Александрова.
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