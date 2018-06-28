7 страшных секретов производителей косметики, которые могут вредить вашей коже

Давайте разберемся, что за вещества окружают нас в повседневной жизни. Мы знаем, что существуют косметические и гигиенические средства, которые предназначены для личной гигиены, для профилактики определенных видов заболеваний и улучшения собственного внешнего вида. Связывал ли кто-нибудь внезапно возникшие проблемы со здоровьем или внешностью с использованием той самой продукции, которая призвана помогать избегать подобных проблем: декоративной косметики, бытовой химии, средств личной гигиены? МедикФорум решил выяснить, как косметика может вредить здоровью.

Как здоровье может страдать от косметики?

Еще недавно подобное не приходило в голову даже медикам — просто потому, что никто не проводил исследований, которые могли бы выявить влияние на кожу, волосы, ноги, общее состояние здоровья всех этих средств. Ведь еще не так давно широко распространена была позиция, утверждающая, что кожа человека является непроходимым препятствием для ядов и токсинов любого вида. В 1994 году в возрасте шестидесяти четырех лет скончалась от рака молочной железы одна из легендарных первых леди Соединенных Штатов — Жаклин Кеннеди . Бессильными оказались материальные средства, помощь лучших врачей и все то, чем могла помочь женщине медицина тех лет. После ее смерти официально было объявлено, что развитие роковой опухоли было спровоцировано регулярно поступающими через кожу женщины канцерогенными веществами. Как было установлено позже, вещества содержались в краске для волос — Жаклин Кеннеди была большой любительницей перекрашивания шевелюры, отдавая предпочтение составам одного из самых знаменитых брендов. Конечно, пользуясь этими красками, миссис Кеннеди не имела понятия о том, что подвергает свое здоровее смертельной опасности и что обычное женское стремление к красоте и самовыражению закончится для нее столь плачевным образом. В Европе еще достаточно свежа память о разгоревшемся несколько лет назад скандале с продукцией всемирно известной фирмы Nike. Тогда из продажи в спешном порядке были изъяты многие виды продукции, поскольку выяснилось, что краски определенных цветов, которые концерн использовал для обработки товаров, содержат мутагены. Эти сильнейшие химические составы способны были вызывать изменения клеток, разрушая их на генном уровне. Тот скандал помнят и многие из наших соотечественников — однако слышали ли вы, чтобы изъятие продукции из той партии товаров было произведено хотя бы в одной из стран СНГ? Вы не могли этого слышать, потому что товары из «мутагенной» партии были благополучно распроданы на территории нашей страны.

Какие опасные вещества могут содержаться в косметике?

В медицине и косметологии, в спортивной промышленности и в быту широко применяется самый обычный тальк, прекрасно известный каждому из нас с детства. А многие ли люди в вашем окружении знают, что тальк — сильнейшее канцерогенное вещество, наиболее опасное при вдыхании и многократно повышающее развитие рака легких? Попадая на область гениталий, тальк способен спровоцировать рак яичек — вы все еще помните, что это вещество входит в состав большинства детских присыпок, хоть примитивных отечественных, хоть очень дорогих импортных? От порога родильного зала эти присыпки сопровождают малышей, вложенные заботливыми руками в «набор новорожденного», чтобы спасти младенца от опрелостей.

А многие взрослые люди применяют тальк в качестве дезодорирующего средства и средства от натертостей. В любой квартире найдутся средства, которыми пользуется вся семья ежедневно. Зубная паста, мыло, шампунь, дезодорант, крем, духи, лосьон, пена для бритья, лак для волос… Вы можете прямо сейчас оторваться от чтения данной статьи, пройти в ванную комнату и изучить состав любого из этих средств, указанный на обратной стороне флакона. Некоторые производители вообще не указывают состав — это не означает, что продукция изготовлена из качественных и безопасных материалов. Напротив, это верный признак того, что под крышкой упаковки скрывается нечто такое, чему современная химическая промышленность могла еще даже не придумать названия. О безопасности такого средства речи не может идти в принципе. Другая уловка производителей — указывать не весь состав, а лишь определенную его часть, перечисляя самые безобидные ингредиенты. Особенно действенны подобные уловки в тех случаях, когда в составе средства присутствуют элементы растительного происхождения: они провоцируют потребителя делать выбор в пользу якобы натурального продукта, при этом «забывая» сообщить, что кроме незначительной доли календулы садовой в составе вещества содержится огромное количество вредных для здоровья соединений. К примеру, если речь идет о шампуне или другом пенящемся составе, что в нем непременно будут присутствовать ПАВ (поверхностно-активные вещества), которые отвечают за пенистость средства и качество устранения грязи. При этом они зачастую небезопасны для здоровья, легко проникают в ткани через кожу и постепенно накапливаются в мозгу, печени, сердечной мышце. Рано или поздно предельно допустимый порог токсичности будет превышен и концентрация канцерогенов в организме станет причиной развития какого-нибудь серьезного заболевания. Что касается состава всевозможных лосьонов, кремов и молочка для лица и тела — в их составе частыми гостями являются этиленгликоль и пропиленгликоль. Эти ингредиенты якобы призваны увлажнять кожу — на самом же деле они создают на теле пленку, непроницаемую для токсинов. В результате нарушается функция питания и очищения кожи, а вредные вещества, поступающие в нее ежедневно, не могут быть выведены: мешает пленка. Поскольку количество токсинов, которые могут попасть в кожные покровы в течении дня, невелико, мгновенно получить доказательства вредного действия кремов невозможно. Однако при регулярном применении этиленгликоль и пропиленгликоль наглядно продемонстрируют свою коварную сущность, провоцируя некроз клеток, отеки, дистрофические процессы в тканях печени, сосудов, почек, пагубно влияя на нервную систему.

Другими потенциально опасными компонентами, которые повсеместно используют в косметических и гигиенических средствах, являются: минеральное масло, диэтаноламин, трижтаноламин, петролатум, ланолин и соли алюминия, которые используют в большинстве антиперспирантов для долгой блокировки потоотделения. Следует всячески избегать также флюорида, каолина, триклозана и парафенилендиамина, который входит в состав большинства красок для волос — если вы хотите избежать риска развития дерматитов и аллергий. Консервантом в масках, кремах, гелях, шампунях и других косметических средствах выступает обычно метилдибромглютонитрит, который способен вызывать кожные заболевания различного вида, а также сильнейшие аллергии. Еще десять лет назад Pantene, Nivea и ряд других компаний, которые используют в своей продукции данное вещество, были официально уведомлены экспертами комиссии Евросоюза о том, насколько данное вещество опасно. Компаниям были даны рекомендации исключить его из состава производимых товаров, однако по сей день этого не произошло. Видимо, можно сделать вывод, что производители заинтересованы в большом товарообороте, но не в крепком здоровье своих потребителей. Фталаты — вещества, которых следует в первую очередь избегать кормящим матерям, беременным женщинам и дамам, которые планируют беременность. Эксперты группы по охране экологии (EWG, одного из самых влиятельных общественных формирований в Соединенных Штатах) заявляют, что это вещество способно провоцировать врожденные уродства у младенцев, и в первую очередь это касается мальчиков. Фалаты способны вызвать пороки развития половой сферы у эмбриона, а передаваясь с грудным молоком они могут спровоцировать развитие импотенции и бесплодия в зрелые годы. Об опасности фталатов говорят и отечественные эксперты.