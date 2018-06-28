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В филиале научного центра дерматовенерологии проведут лекцию о здоровой коже
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В филиале научного центра дерматовенерологии проведут лекцию о здоровой коже 

Управа района Братеево города Москвы 30 минут назад
Фото: Братеево
Просветительская лекция «Лето без проблем с кожей» состоится в филиале научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Южного округа. Об этом нашей редакции сообщила представитель пресс-центра Наталья Тимашова в четверг, 28 июня.
В июле Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии запустит образовательный проект «Лекторий на Ленинском», частью которого станут просветительские для жителей Южного округа лекции от специалистов научного центра. Первую встречу посвятят здоровью кожи в летний период: на лекции участникам расскажут об инфекциях и их первых симптомах, а также о профилактике.
— Специалисты нашего Центра расскажут слушателям много интересного и полезного о том, какие опасности подстерегают нас летом. Собравшиеся узнают, что такое аллергия на солнце (по-научному фотодерматит), как ее лечить и какие профилактические меры могут предотвратить ее развитие, — рассказала Наталья Тимашова.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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