Как правильно ухаживать за разными типами лица

Чтобы лучше разобраться как ухаживать за кожей лица, для начала нужно определить тип кожи. МедикФорум собрал советы по определению типа и по уходу за проблемной кожей.

Определяем тип кожи

Определить тип кожи можно самостоятельно в домашних условиях. Также можно проконсультироваться с косметологом, который не только определит, но и расскажет, как ухаживать и какую косметику нужно выбирать. Итак: •Сухой тип кожи склонен к покраснениям, преждевременным морщинкам, стянутости, иногда кожа шелушится, без хорошего увлажнения приносит большой дискомфорт ее обладательнице. •Жирный тип кожи наоборот характеризуется расширенными порами, блеском, выделяется много кожного сала, появляются угри, в отличие от сухой она плотная, и менее чувствительна к внешним факторам. При хорошем очищении и увлажнении такая кожа отлично выглядит. •Комбинированная кожа проявляет свойства как жирной, так и сухой кожи, обычно щёки сухие, а лоб, нос и подбородок жирные, считается сложной в уходе.

Сухая кожа

Казалось бы, меньше всего проблем должно быть с кожей склонной к сухости, но это не так. Ухаживать за ней очень непросто. Распространённые причины сухой кожи: главная — это гены. Да, человек рождается с такой наследственностью. Но часто из-за плохого ухода либо незнания как правильно заботиться о лице появляется сухость. Также большое влияние оказывают внешние факторы такие, как мороз или жара, сухой ветер, жёсткая вода.

Другие причины: •беременность, менопауза; •стресс; •различные заболевания (сахарный диабет); •атопический дерматит; •частое умывание. Сухая кожа склонна к шелушению, покраснению, зуду, и приносит огромный дискомфорт женщине. Но как же правильно ухаживать за такой кожей? Основным способом ухода является правильное увлажнение и питание. Обязательно нужно исключить косметику на основе спирта, который раздражает и сушит. Кроме правильно подобранного питательного крема, нужно пользоваться специальными масками для лица на основе термальной воды, витаминов, масел. Такие маски замечательно питают, увлажняют, освежают и успокаивают. На ночь рекомендуется на лицо наносить ночной питательный крем, в котором содержится гораздо больше жира, чем в дневном креме. Не рекомендуется умывать лицо мылом, которое сушит и использовать разного рода пилинг для лица. Раз в месяц нужно обязательно посещать косметолога, который знает как профессионально ухаживать за лицом. На состояние кожи имеет большое влияние не правильная диета, а именно употребление большого количества мяса, кофе, алкоголя, курения, сладостей и специй. Диету нужно пересмотреть и включить в свой рацион больше фруктов, овощей, рыбы, орехов. Также неблагоприятно влияет чрезмерное пребывание на солнце и в солярии.

Жирная кожа

Проблема в основном встречается у подростков, хотя в наше время всё чаще с этим вопросом к косметологам обращаются женщины, которым до 30 лет. Жирная кожа лица считается одной из самых проблематичных. Она отличается повышенной сальностью, когда сальные железы выделяют огромное количество жира. Эта проблема причиняет большое неудобство женщине. У этого типа кожи есть не только минусы, но и плюсы. Минусы всем известны, это жирный блеск, расширенные поры, оттенок сероватый, угревая сыпь. К плюсам можно отнести позднее появление возрастных морщин и меньшую чувствительность к внешним факторам таким как ветер, мороз, солнце.

Какие причины? Причин достаточно много, основной является генетика, также большое влияние имеют различного рода заболевания желудочно-кишечного тракта, питание, менструальный цикл, возраст, стресс, гормональный дисбаланс, вредные привычки и неправильный уход за кожей. Сама по себе жирная кожа не является патологией, и с помощью правильного ухода, сбалансированной диеты можно улучшить общее состояние. Но если это не поможет, значит проблема находиться внутри организма, и тогда нужна консультация врача.

Уход за кожей

Лицо необходимо хорошо очищать, делать косметический пилинг и увлажнять. Нельзя ложиться спать, не смыв декоративную косметику. Обязательно придерживаться сбалансированной диеты. Рацион должен складываться из рыбы, нежирного мяса, овощей, фруктов, круп.

Самым важным является использование правильной косметики, предназначенной для данного типа лица. Стоит выбирать косметику, в составе которой есть: •цинк — действует противовоспалительно; •медь — регулирует выделение жира; •сера — препятствует выделению жира и действует бактерицидно. Также следует помнить, что в уходе за жирной кожей нельзя переборщить с очищением. Для качественного ухода нужно использовать деликатные пенки для умывания, которые не пересушивают, но обладают себорегулирующим действием. Умываться следует 2 раза: днём и вечером. Регулярно следует пользоваться пилингом, посещать косметолога. Нужно ограничить молочные продукты, и употреблять больше продуктов богатых витамином В.

Комбинированная (смешанная) кожа

Уход за смешанным типом кожи не так прост, как может показаться на первый взгляд. Совмещает в себе свойства сухой и жирной кожи. Женщины с этим типом кожи, должны внимательно подходить к уходу за кожей, покупать правильную косметику. Как определить комбинированный тип кожи? Тип кожи может определить дерматолог либо косметолог. В домашних условиях также с лёгкостью можно самому это сделать. Нужно умыть лицо и дать ему высохнуть. Затем, следует подождать 30 минут. В это время нельзя пользоваться косметикой. Берём салфетку и деликатно протираем Т-зону, а именно лоб, нос и подбородок. Если остались жирные следы, это означает, что в этих местах кожа склонная к жирности. Чтобы определить тип кожи на щеках, внимательно смотрим в зеркало и если кожа стянута и шелушится, значит в этом месте она сухая.

Уход за комбинированной кожей

Важным является правильный уход. Лицо рекомендуется мыть два раза в день: утром и вечером. Нельзя ложиться спать, не смыв макияж. Необходимо пользоваться специальной косметикой, предназначенной для данного типа кожи. Умываться деликатной пенкой, в составе которой нет мыла. Это поможет избавиться от лишнего кожного сала и одновременно не пересушить кожу там, где это необходимо. Также стоит делать пилинг, желательно на ночь, на участках склонных к жирности. Такой пилинг убирает мёртвые клетки. Также необходимо подобрать правильный крем для лица, который должен быть лёгкий, питательный и нежирный. Уход за лицом — это большой труд. На счастье, в магазинах имеется большой выбор косметики на любой вкус, что облегчает задачу. Ранее эксперты рассказали об уходе за проблемной кожей лица.