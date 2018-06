Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Крем для естественного сияния кожи, идеальное тональное средство на лето, крем для массажа кутикулы и другие новинки этой недели, на которые стоит обратить внимание.

Крем для лица Bamboo Glow Dewy Effect Cream, Erborian

Erborian — первый корейско-французский бренд, совместивший и лучшие достижения корейской медицины, и современные технологии. По словам основательницы Каталин Береньи, решение создать марку родилось само собой, ведь всех женщин объединяет красота. Этим летом Каталин позаботилась еще и о молодых девушках — на создание новинок Bamboo Glow и Bamboo Matte ее вдохновила дочь Зои.

Целый год основательница изучала потребности молодой кожи и пришла к выводу — всем нам не хватает увлажнения. Но крем Bamboo Glow способен на большее: средство придает коже легкое сияние и отлично ее освежает. Следы усталости стираются, словно по лицу прошлись волшебным ластиком, — именно поэтому крем можно использовать и в качестве базы под макияж, а благодаря удобной упаковке новинка поместится в любую косметичку.

Цена: 1 990 руб.

Тональное средство Phenomenon Nude Semi Matte SPF 20, Sergey Naumov

Редакция BeautyHack влюблена в бальзамы для губ от визажиста Сергея Наумова , а теперь коллекция его бренда пополнилась и богатой гаммой тональных средств для создания эффекта фарфоровой кожи. SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина уже попробовала новинку и вынесла свой вердикт:

«Я, признаюсь, грешна тем, что на лето беру тон потемнее, чтобы после отпуска не бегать по магазинам в поисках нового оттенка. Поэтому попробовала самый темный оттенок из новой коллекции Phenomenon. Но в линейке есть также оттенок 00 — сначала не понимаешь, как у кого-то может быть такая светлая кожа (тон белый, без намека на «розовинку»). В итоге, что мы имеем: 2 кардинально разных оттенка от самого светлого до самого темного, при смешивании которых получается подходящий оттенок на несколько сезонов. Для меня это настоящее спасение — ведь две баночки сделают вас как смуглянкой, так и снежной королевой. (без фанатизма). У средства полуматовый эффект, но не без прекрасного здорового сияния.

Мой личный секрет — я часто смешиваю тон с дневным кремом, если хочу добиться полупрозрачного финиша. Также каждый из 6 оттенков имеет весомый летний плюс в виде защиты SPF 20. Состав больше напоминает уходовое, а не декоративное средство: растительные ингредиенты отвечают за увлажнение, карнаубский воск бразильской пальмы — за водоотталкивающее покрытие, календула — повышает прочность капилляров и стимулирует процессы регенерации. Обладательницы жирного и смешанного типа кожи ликуйте: в составе есть ромашка, которая поможет справиться с пигментацией и нормализовать в течение дня работу сальных желез. А также льняное семя, отвечающее за выработку коллагена и нормализацию жирового баланса».

Цена: 3 290 руб.

Ночное средство-перфектор от пигментных пятен Uni Skin Perles Des Rêves, Payot

По словам специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой, знакомство с брендом Payot началось именно с этой новинки:

«Так получилось, что за последние пару лет я очень полюбила корейскую систему ухода за кожей (о ней мы подробнее писали здесь). Ночное средство-перфектор от пигментных пятен Payot заключено в классическую упаковку, напоминающую женский силуэт. Внутри — круглые маленькие жемчужины, и в каждой идеальное количество средства для одного нанесения. У меня кожа очень светлая, поэтому следы после воспалений проходят долго и только после применения осветляющих кремов и масок.

Я наносила одну жемчужину Uni Skin Perles Des Rêves перед сном, как завершающее средство в своем уходе. Сразу после открытия баночки чувствуется сладкий аромат, который очень успокаивает и придает вечернему ритуалу эффект ароматерапии. Перед нанесением средства необходимо достать одну горошину и сжать между ладонями. От тепла тела она начнет смягчаться и таять, после чего нужно массажными движениями нанести содержимое на лицо, шею и зону декольте (да-да, одной штучки хватает на все зоны). После этого кожа становится увлажненной, а перламутровый блеск остается до полного впитывания. Заметила, что на утро кожа стала очень упругой и отдохнувшей, а следы от воспалений, которые раньше проходили месяцами с отбеливающими корейскими масками, стали незаметны практически через 2-3 недели использования. Благодаря маслу карите и экстракту шелкового дерева это ночное средство не только борется с пигментацией, но и отлично питает кожу».

Цена: 4 449 рублей

Туалетная вода для мужчин 7 Loewe Sport, Loewe

Чемпионат мира по футболу не просто превратил в болельщиков даже самых далеких от этого вида спорта людей, но и вдохновил бьюти-бренды на создание новых коллекций. Парфюмерный Дом Loewe подхватил эту спортивную волну и выпустил четыре новинки для самых азартных и энергичных представителей сильного пола. Все они вдохновлены четырьмя старинными видами спорта: греблей на каноэ, хай-алай, стрельбой из лука и хоккеем.

Ароматы коллекции сочетают в себе одновременно традиции и современность, а туалетная вода под названием 7 Loewe Sport имеет инновационную формулу и завораживающее звучание. Новинка состоит всего из семи компонентов: ноты грейпфрута, японской юзу и перечной мяты сочетаются с листьями томата, абсолю ладана, нероли и амбры.

Цена: 5 310 руб.

Крем для массажа кутикулы Cuticle Massage Cream, Sally Hansen

Когда-то бренд начинал всего лишь с двух средств для ногтей (одним из них был всем известный лак Hard As Nails), зато сейчас коллекции Sally Hansen включают и косметологические инструменты, и средства для удаления волос и, конечно же, полный арсенал для ухода за ногтями.

А с новым кремом можно устроить своей кутикуле настоящее спа — средство поможет смягчить огрубевшую кожу, успокоит раздражение, если есть заусенцы, и защитит от сухости. Главный ингредиент — масло абрикоса, глубоко питающее кожу и предотвращающее появление трещин. Благодаря ему крем пахнет фруктовым смузи — очень аппетитно! А если вас беспокоит сухость на пятках, ловите «бьютихак» — нанесите небольшое количество средства массажными движениями и наслаждайтесь мягкой и нежной кожей, как у ребенка.

Цена: 479 руб.

Лимитированный набор Olaplex Hair Perfector No. 3 Invisibobble Edition

Марка Olaplex не нуждается в представлении — но если раньше за уходом нужно было обращаться в салоны, то теперь профессионально ухаживать за волосами можно и дома. Именно для этого Olaplex объединились с другим известным брендом — Invisibboble, чтобы выпустить лимитированный набор незаменимых средств в миниатюрном формате. В коробке с красивыми иллюстрациями вы найдете два бутылька с эликсиром Hair Perfector №3 и три резинки черного или белого цвета. Ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова оценила средства:

«Бестселлер от Olaplex — эликсир под номером «три» — был создан для ухода за окрашенными волосами, поэтому те, чьи локоны не подвергались химическому воздействию, могут просто не почувствовать разницу. Рекомендую использовать только в том случае, если вы не понаслышке знакомы с механическими, термическими и прочими повреждениями волос. Эликсир очень густой — распределила по всей длине волос (их предварительно намочила) и оставила на 15 минут. Обратите внимание, что это не маска и не кондиционер — после средства обязательно используйте шампунь и бальзам. Так я и сделала, а в результате получила мягкие блестящие локоны и заметный объем. Чтобы продлить эффект, используйте резинки-браслетики Invisibobble из набора — они не выдирают волосы и не оставляют заломов».

Цена: 4 320 руб.

Туалетная вода Daisy Love, Marc Jacobs

Еще в апреле мы любовались рекламной кампанией нового аромата в линейке Daisy: Кайа Гербер резвилась в океане и гадала по ромашке — «любит, не любит», а мы гадали, когда же туалетная вода появится в России.

Первый аромат Daisy вышел еще в 2007 году, а сейчас это самая настоящая визитная карточка для миллениалов — свежие фруктово-цветочные ноты ассоциируются с летом, шифоновыми платьями и ромашковыми лугами. Большой белый цветок на крышечке нового Daisy Love красуется неспроста: нота ромашки царит в сердце аромата, а еще в пирамиде есть акцент скалезии — редкого дерева с Галапагосских островов, которое цветет желтыми ароматными соцветиями. Маэстро Альберто Морийяс добавил в композицию и прохладную и звонкую ноту кристализованной морошки — именно она дарит аромату свежесть, что немаловажно в жару.

Цена: 3 589 руб.

Дезодорант-спрей для мужчин UEFA Champions League, Adidas

Что требуется от хорошего дезодоранта? Во-первых, он не должен закупоривать поры, во-вторых, препятствовать появлению неприятного запаха, а в-третьих — «дружить» с парфюмом. Освежающий и благородный Adidas Champions — как раз такой, поэтому он станет незаменимым средством и в «качалке», и в душном офисе.

Одного нажатия на удобную прорезиненную кнопку будет достаточно, чтобы получить равномерное, но масштабное распыление. Мужчины опишут аромат новинки, как «свежий», а девушки точно почувствуют ноты мандарина, бергамота, кедра и пачули — тот случай, когда дезодорант можно одолжить у мужа или брата, без ущерба для репутации. Но самое главное — новинка не содержит алюминия, поэтому не закупоривает поры, зато дает ощущение свежести на весь день.

Цена: 254 руб.

Текстурирующий спрей для волос Beyond the Beach Texture Spray, Percy & Reed

Новый британский бренд Percy & Reed появился в России совсем недавно, но уже завоевал сердца многих — редактор BeautyHack сразу назвала ночную восстанавливающую маску Wonder Overnight Recovery своей отпускной «любимицей». Совсем недавно марка выпустила другое незаменимое летнее средство — текстурирующий спрей Beyond the Beach, который сразу же оценила по достоинству ассистент редакции Карина Ильясова:

«Не знаю, есть ли люди, которые не оценили оформление баночек Percy & Reed — все иллюстрации выполнены дизайнером британского ELLE , а героини вдохновлены настоящими девушками. Что же касается самого спрея, то основа его состава — английская морская соль в сочетании с витамином В5. Благодаря такому тандему волосы не травмируются — если хотите узнать, как морская соль может навредить волосам, читайте нашу статью. Новинка предназначена для создания небрежной укладки — средство не склеивает волосы, но превращает их в легкие естественные волны, как будто вы недавно плавали в океане».

Цена: 1 320 руб.

Пудра-хайлайтер для лица You Glow Girl, JCat Beauty

Новый калифорнийский бренд JCat Beauty совсем недавно появился в Л’Этуаль, но оценить пудру-хайлайтер уже успела специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

«Среди средств марки огромный выбор декоративной косметики: для лица, губ и глаз. Хайлайтер You Glow Girl — один из бестселлеров. Я обожаю использовать хайлайтеры, и в моей косметичке огромное количество средств для сияния кожи, но You Glow Girl оказался самым сияющим. У пудры очень мелкий помол, что обеспечивает деликатный блеск. При нанесении средства тонким слоем на лице появляется естественное свечение. Я же люблю иногда наносить в 2-3 слоя, чтобы было ощущение, как будто на моем лице повесили новогоднюю гирлянду. Макияж — это весело, и новая марка Jcat Beauty в Л’Этуаль может помочь вам с созданием самых разных образов».

Цена: 1 449 руб.