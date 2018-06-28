Сплошной пшик: 10 лучших дезодорантов в спреях

Лосьон-спрей против гипергидроза, натуральный дезодорант с термальной водой, аэрозоль против желтых пятен на одежде и другие незаменимые средства для любого времени года — в специальной подборке BeautyHack.

Дезодорант Déodorant Fraîcheur Énergisant, Payot

«Французский бренд Payot существует уже более ста лет! Его основательница — первая женщина-врач Надя Пайо, поэтому средствам марки доверяю безоговорочно.

Дезодорант люблю за отсутствие специфической насыщенной отдушки — у него очень деликатный аромат. Распыление довольно мягкое, средство не травмирует кожу и предотвращает запах пота в течение дня. Среди активных компонентов — экстракты бамбука и зеленого чая. Всегда беру с собой на тренировки!»

Цена: по запросу

Лосьон-антиперспирант Dryses Body, Sesderma

«Мы уже рассказывали о самом эффективном способе избавиться от гипергидроза, но если вы морально или физически не готовы к инъекциям, советую попробовать лосьон-антиперспирант от испанского космецевтического бренда Sesderma. Девиз марки не зря гласит: «Прислушиваясь к вашей коже», ведь все средства отвечают потребностям кожи самых разных людей.

Лосьон в данном случае решает проблему избыточной потливости — причем не только в зоне подмышек, но и на ступнях, ладонях, спине и даже лице. Применение средства напоминает прием лекарства — нужна строгая четкость и систематичность: сначала наносите лосьон перед сном кончиками пальцем или ватным диском на самую проблемную зону. Спустя некоторое время использовать антиперспирант нужно будет только 1-2 раза в неделю — потоотделение значительно снизится.

Я не сталкивалась с проблемой гипергидроза, но когда в жаркий день хочется выглядеть на все сто (или просто выбор падает на платье, ткани которого лучше не намокать) использую Dryses — пота нет совсем.

Проблему решает хлоргидрат алюминия — единственный враг избыточной потливости, но смягчает эту «войну» бисабопол, снимающий раздражение. В составе есть и триклозан — благодаря ему средство имеет антибактериальный и противогрибковый эффект».

Цена: 2 210 руб.

Натуральный дезодорант Citrus Deodorant, Weleda

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

«Есть такой народный способ защитить себя от неприятного запаха — использовать обычный лимон. Я сама не сторонница подобных экспериментов (и никогда не пробовала), но после использования Citrus Deodorant сразу подумала об этом. Почему? Стойкий лимонный аромат (как будто во флаконе разбавленный лимонный сок), нет неприятных ощущений, очень деликатное распыление благодаря дозатору, нет чувства липкости, стянутости и ждать, пока дезодорант подсохнет, вообще не нужно. При этом средство защищает целый день — неприятного запаха нет! Плюс — в составе всего 10 компонентов, и среди них нет спирта и солей алюминия.

А еще мне нравится стеклянный флакон Weleda — мы привыкли относиться к дезодорантам как к «расходному материалу», но этот вряд ли окажется заброшенным или одним из 10 подобных средств, которые можно найти в спальне, сумочке и даже машине. Настоящая находка, которую хвалила еще Елена Крыгина в одном из своих видео!»

Цена: 430 руб.

Дезодорант-спрей 24 часа, Eisenberg

«Хорошая новость: дезодорант подходит для кожи всех типов, даже для очень чувствительной. Конечно, заявленная стойкость в 24 часа — небольшое лукавство. Без обновления дезодорант работает около 7-8 часов. В составе нет спирта, ароматизаторов, красителей. Заметила, что после его использования, на белой одежде нет желтых пятен — это главный плюс, на мой взгляд! А еще средство заключено в 100% перерабатываемую упаковку — эко-активисты и просто неравнодушные оценят».

Цена 2 249 руб.

Антиперспирант Champions, Rexona for Men Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

«Когда мне в руки попался мужской дезодорант от Rexona, меня первым делом привлекла упаковка. Кроме футбольного дизайна (линейка Champions посвящена именно этому виду спорта) я обратила внимание на колесико «открыть» и «закрыть», которое может блокировать кнопку нажатия сверху. Мне сразу показалось, что это очень удобно, и на практике это подтвердилось.

Я брала Champions с собой в поездку и бросила флакон в чемодан, предварительно его заблокировав. В итоге не волновалась о содержимом моего багажа, и все прошло хорошо. У антиперспиранта приятный аромат свежести и хорошая защита от пота. Одно из главных достоинств — это то, что он подошел мне после эпиляции подмышек, когда кожа наиболее восприимчива к косметическим средствам».

Цена: 260 руб.

Освежающий дезодорант-спрей с квасцовым камнем, Uriage

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

«Один и лучших дезодорантов-спреев, которыми я пользовалась за последнее время. 20 часов абсолютно стойкой защиты и без следов на одежде. За что я полюбила и советую всем Uriage — это бережный уход за кожей: вы не увидите раздражений и покраснений. Запах у дезодоранта нейтральный, так что он точно не будет отвлекать вас и перебивать аромат вашего парфюма.

Что особенно понравилось помимо «стойкости» — невесомая консистенция, которая мгновенно высыхает на коже. В составе вы можете найти знаменитую термальную воду Урьяж, квасцы и масло сладкого миндаля. А еще порадоваться натуральности: никаких солей алюминия, парабенов и спирта. Кстати, если вы думаете, что 125 мл спрея — маленький размер, то приятно обрадую вас. Экономичный расход средства (1-2 нажатия) оцениваю на «5 с плюсом». Очень советую взять с собой на море, если вы, конечно, планируете пляжный отдых».

Цена: 808 руб.

Аэрозоль-антиперспирант против белых и желтых пятен 48Hr Anti-Perspirant, Vichy

Тестировала старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

«В спрее от Vichy меня устроило все — и легкий свежий аромат, и свойства антиперспиранта, и удобство распыления. Имейте в виду: отдушка у средства заметная, поэтому если вы привыкли к дезодорантам без запаха — это не тот случай. Но главное достоинство спрея — забота об одежде, можно не переживать, что на любимой белоснежной рубашке останутся желтые пятна.

Дезодорант обещает мощную защиту на 48 часов, но если честно, мне не доводилось испытывать его так долго — но 8-часовой рабочий день и вечернюю пробежку в парке средство точно выдержит. Понравилось и то, что спрей очень быстро высыхает, оставляя нежную кожу подмышек мягкой и шелковистой на протяжении всего дня».

Цена: 830 руб.

Дезодорант-антиперспирант Neo, Garnier

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд

«Дезодоранты Garnier давно зарекомендовали себя как доступные и эффективные средства по борьбе с неприятным запахом. Кто бы мог подумать, что они станут еще лучше — антиперспирант Neo не только спасает от пота, но и не оставляет белых следов на коже и одежде. Благодаря круглому диффузеру спрей очень легко нанести на кожу тонким слоем — именно поэтому дезодорант впитывается быстрее других и не оставляет липкости. Очень часто подобные средства грешат тем, что сушат нежную кожу, но в данной ситуации все наоборот — 50% пантенола в составе увлажнят кожу, а остальные активные ингредиенты (внимание — спирта нет) избавят от нежелательного запаха на 48 часов. Средство пахнет приятно и очень нейтрально — не перебивает парфюм, поэтому обязательно буду возвращаться к нему снова и снова».

Цена: 130 руб.

Дезодорант-спрей Cedrat, Loccitane

«Если вам попадался мужчина, который непривередлив к запахам, то вам крупно повезло, потому что мой папа не из их числа. Ему крайне сложно подобрать парфюм, а уж к уходовой линейке он относится строже некуда. Скрестив пальцы, я решила протестировать дезодорант на нем, записывая его ощущения.

Аромат хоть и цитрусовый, но не едкий и не раздражает — а наоборот, очень легкий и освежающий. Так как средство в виде спрея, то с нанесением проблем не возникло: оно легко распределяется, быстро впитывается и не оставляет следов. Что касается защиты, то справляется он на «пятерку», но для спорта не подойдет — оно и понятно, так как в составе нет алюминия».

Цена: 1 980 руб.

Фито-дезодорант «Защита без белых следов», Чистая Линия

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд

«Дезодорант от российского бренда мне очень понравился — во-первых, у него удобный распылитель и очень приятный свежий запах (у меня он ассоциируется с ароматом свежевыглаженной хлопковой рубашки). На самом деле в отдушке есть нота жасмина — именно она придает ощущение чистоты.

Средство совершенно не ощущается на коже — и это большой плюс, особенно в жаркий летний день. Мне не приходилось пробовать средство все обещанные 24 часа, но рабочее время с 9:00 до 18:00 спрей выдержал достойно. Не могу не отметить и очень приятное сочетание доступной цены и высокого качества».

Цена: 150 руб.