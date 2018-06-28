Средства по уходу за стопами, с которыми хоть сразу на пляж

Лето — пора открытой обуви. А значит, уход за стопами должен быть особенно тщательным. Рассказываем, что добавить в свою бьюти-рутину, чтобы было не стыдно пробежаться босиком по пляжу.

Скраб для ног «Сахарный лотос», Organic Shop

Добавьте к базовому педикюру обработку скрабом, и ступни станут мягкими-мягкими и значительно дольше будут оставаться в фотогеничном состоянии. Эту услугу можно заказать в салоне или же выполнить самостоятельно дома. Средства лучше выбирать с крупными скрабирующими частицами. У «Сахарного лотоса» как раз такие плюс аромат для тех, кому нравится послаще.

Скраб для ног «Сахарный лотос», Organic Shop (187 руб.)

Пилинг-носочки Foot Peeling Pack Light, Sosu

Альтернатива традиционному механическому крабу — пилинг с помощью молочной кислоты, который лежит в основе действия этих носочков для домашнего педикюра. Молочная кислота отшелушивает ороговевшие клетки, церамиды восстанавливают липидный слой, а касторовое масло снимает воспаление и сухость.

Пилинг-носочки Foot Peeling Pack Light, Sosu (650 руб.)

Увлажняющая маска для кожи ног Real Squeeze Aloe Vera Peeling Foot Mask, Nature Republic

Правило, что за отшелушиванием идет увлажнение, распространяется на кожу не только лица и тела, но и ног. Так что после скраба будет отлично сделать увлажняющую маску. После такой спа-программы пятки будут действительно как у младенца.

Увлажняющая маска для кожи ног Real Squeeze Aloe Vera Peeling Foot Mask, Nature Republic (340 руб.)

Восстанавливающий крем для ног «Перечная мята», The Body Shop

Возьмите за привычку ухаживать за кожей стоп, как и за кожей лица, каждый день. Для видимого эффекта достаточно добавить в ежевечернюю бьюти-рутину этот крем с перечной мятой. Он восстанавливает и питает кожу, а также препятствует возникновению неприятного запаха.

Восстанавливающий крем для ног «Перечная мята», The Body Shop (750 руб.)

Крем-парафин Aravia Professional

Парафинотерапия — одна из лучших процедур, которая действительно увлажняет, восстанавливает и заживляет кожу буквально на глазах. Провести ее можно и в домашних условиях. Достаточно нанести специальный крем на ноги (можно и на руки), закутать их сначала в пленку, а затем в теплые носки, и посидеть 15–20 минут. Шелушения и трещины уйдут, кожа будет мягкой. Делать парафинотерапию следует как заключительный этап педикюра.

Крем-парафин Aravia Professional (490 руб.)

Бомба для ванночек «Беззаботные ножки», Lush

Расплата за каблуки на летних прогулках по городу приходит всегда. Спасет от неизбежной боли в таких случаях теплая ванночка после долгого дня с добавлением вот этой вот бомбочки с маслами ромашки, жасмина, лаванды и бархатцев. Боль и усталость уйдут, будто их и не было. А кожа стоп будет ухоженной и мягкой.

Бомба для ванночек «Беззаботные ножки», Lush (490 руб.)

Дезодорант для ног Green Mama

Дезодорант нельзя назвать средством первой необходимости при уходе за стопами. Но его использование определенно делает жизнь, особенно в летнюю жару, приятнее. Конечно, дезодорант не может заставить вас не потеть, но он нейтрализует запах. А входящие в состав средства масла шалфея и мяты обладают антисептическим и бактерицидным эффектами.

Дезодорант для ног Green Mama (224 руб.)

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