Полная модель взбудоражила «голым» фото

Американская 30-летняя модель plus-size вновь порадовала своих поклонников откровенными снимками. Эшли Грэм снялась в комплекте из собственной линии одежды.

Брюнетка опубликовала фото, на котором запечатлена в кружевном красном нижнем белье с черной отделкой. Фолловеры восхитились, насколько эффектно оно облегает изгибы и пышные формы девушки.

На съемках также присутствовал стилист модели Cary Tauben. Он тоже выложил "жаркие" фото с Эшли.

Пышнотелая красавица примерила необычные очки и сменила комплект на более сдержанный черный.

Эшли выпускает свою линию нижнего белья в рамках коллаборации с компанией Addition Elle. Продемонстрирует ее девушка публике в октябре. Фото с ней появилось на страничке компании в соцсети.

Грэм считается самой высокооплачиваемой моделью plus-size. В свои 30 лет и 91 килограмм веса она постоянно занята на съемках.