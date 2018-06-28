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Полная модель взбудоражила «голым» фото
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Полная модель взбудоражила «голым» фото 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Instagram
Американская 30-летняя модель plus-size вновь порадовала своих поклонников откровенными снимками. Эшли Грэм снялась в комплекте из собственной линии одежды.
Брюнетка опубликовала фото, на котором запечатлена в кружевном красном нижнем белье с черной отделкой. Фолловеры восхитились, насколько эффектно оно облегает изгибы и пышные формы девушки.
На съемках также присутствовал стилист модели Cary Tauben. Он тоже выложил "жаркие" фото с Эшли.
Пышнотелая красавица примерила необычные очки и сменила комплект на более сдержанный черный.
Эшли выпускает свою линию нижнего белья в рамках коллаборации с компанией Addition Elle. Продемонстрирует ее девушка публике в октябре. Фото с ней появилось на страничке компании в соцсети.
Грэм считается самой высокооплачиваемой моделью plus-size. В свои 30 лет и 91 килограмм веса она постоянно занята на съемках.
По мнению экспертов, у Эшли есть все шансы, чтобы потеснить на подиуме Ирину Шейк, Беллу Хадид и Адриану Лиму. В январе 2017 года девушка впервые появилась на обложке британского Vogue.
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