Ароматы чемпионата мира по футболу 2018: мужская парфюмерия для страстных болельщиков

1 Лимитированный выпуск мужского аромата L'Homme Ideal Guerlain: в цветах российского флага Специально к чемпионату мира по футболу 2018 французская марка Guerlain переиздала знаменитую мужскую парфюмерную композицию L'Homme Ideal образца 2014 года. По случаю мундиаля аромат «оделся» в лимитированный флакон синего цвета, украшенный ленточкой в цветах российского флага. Пряно-древесная композиция туалетной воды с нотами цитрусовых, кожи и ветивера уже стала классикой. Приобрести коллекционный флакон аромата (кстати, при желании в бутике марки его украсят гравировкой) можно только в России.

Аромат L'Homme Ideal Guerlain в лимитированном дизайне, посвященном чемпионату миру по футболу 2018 в России

2 Коллекция ароматов Loewe Sport: с испанским темпераментом Испанская марка Loewe объединила в коллекции Sport четыре парфюмерные композиции, каждая из которых по-своему отражает атмосферу соревнований, энергетику трибун и веру в победу.

Для настроя на игру — Esencial Loewe Sport. Композиция открывается бодрящими нотами бергамота, мандарина и лемонграсса. В сердце аромата слышны розовый перец, герань и перечная мята, а в шлейфе — мускус, бобы тонка и сандал. Для самых напряженных моментов, когда хочется освежиться, — Loewe Pour Homme Sport. Он бодрит лёгким аккордом грейпфрута и розового перца, который переходит в микс средиземноморских нот: базилика, имбиря и лаванды. В шлейфе раскрываются тёплые древесные ноты тимьяна и кедра. Для поддержания веры в команду — 7 Loewe Sport. Подтверждая название, туалетная вода состоит всего из семи нот. В её составе грейпфрут, японская юзу, перечная мята, листья томата, абсолю ладана, нероли и амбра. И для долгого празднования победы — линейный аромат Solo Loewe Sport. Он отличается тем, что раскрывается на коже сразу и звучит неизменно на протяжении длительного времени.

Туалетная вода Esencial Loewe Sport.

Туалетная вода Loewe Pour Homme Sport

Туалетная вода 7 Loewe Sport

Туалетная вода Solo Loewe Sport с линейным ароматом

3 Одеколон от Криштиану Роналду CR7 Cristiano Ronaldo: с португальским настроением Инициалы Криштиану Роналду и игровой номер, под которым футболист выступает на чемпионате мира 2018 за сборную Португалии — так расшифровывается название аромата CR7, выпущенного спортсменом в его именной линейке в конце прошлого года.

Фужерная композиция с нотами кардамона, бергамота и лаванды звучит настолько мягко, что сам Роналду считает её подходящей не только для мужчин, но и для женщин и даже для детей.

Одеколон CR7, Cristiano Ronaldo

4 Туалетная вода для мужчин Black Nomad, Zlatan Ibrahimovic Parfums: для болельщиков шведской команды Экс-капитан футбольной сборной Швеции Златан Ибрагимович уже несколько лет успешно продвигает именную линейку ароматов Zlatan Ibrahimovic Parfums. Самое свежее издание в его коллекции — насыщенный и загадочный аромат Black Nomad с нотами эвкалипта, тёмной смолы и пачули. Туалетная вода выпущена тиражом всего 5000 экземпляров, в пронумерованных флаконах.

Лимитированный аромат для мужчин Black Nomad, Zlatan Ibrahimovic Parfums

5 Лимитированная коллекция «футбольных» ароматов, посвященных чемпионату мира 2018, от Demeter: для тех, кто верит в победу Специально к чемпионату мира по футболу 2018 «библиотека необычных ароматов» Demeter подготовила свою подборку бестселлеров для болельщиков. «Мяч», «Трава», «Опасный момент», «Гол» и «Победа» — названия говорят сами за себя. Можно наносить каждый из них по одиночке, а можно смешивать на удачу.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1808797305592251097_250955739"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);