Ещё
Как красятся женщины в разных странах мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как красятся женщины в разных странах мира 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Без сомнений, каждая женщина по-своему оригинальна и прекрасна, но некоторые характерные черты выдают в ней жительницу той или иной страны. Это правило распространяется и на характерный макияж девушек разных государств. В каждом из них есть свои бьюти-привычки и пристрастия. Как красятся женщины в разных странах мираФранцуженки Во Франции знают, как выглядеть красиво и элегантно,
прикладывая к этому минимум усилий. Несмотря на то, что французские бьюти
бренды занимают лидирующие позиции по всему миру, француженки не стремятся
забивать свою косметичку и идти на поводу новых трендов. Главный принцип
французского макияжа — естественность, которая подчеркнет достоинства и скроет
все недостатки. Основной акцент француженки делают на губы. Да, красная помада
у них действительно возведена в культ и активно используется в повседневном
макияже. Причем необязательно наносить её ровно будто по трафарету,
допускается, так называемый, «эффект зацелованных губ».
Скандинавки Под давлением мистических сил, в мире сложился стереотип, что женщины из стран Скандинавии
избегают косметику и вообще стараются не носить макияж. В действительности, это совсем
не так. Они, как и француженки, пропагандируют учения о естественном макияже. Основу
скандинавского макияжа составляет идеально подобранная база и хайлайтер,
который помогает коже скандинавок выглядеть натурально сияющей, а если речь
заходит о губах, то они вероятнее всего предпочтут нюдовые помады. При выборе
бьюти-продуктов в Скандинавии стараются проявлять патриотизм, поэтому часто
покупают косметику местных брендов.
Арабки В ОАЭ женщины во всю пользуются благами бьюти индустрии: максимум
хайлайтера, стрелки, выразительные брови, накладные ресницы и тысячи вариаций для  боевой раскраски глаз. Похоже, что до 2014 года любовь арабок к косметике была
настолько безгранична, что они использовали любую свободную минуту, чтобы накраситься
и часто делали это за рулем. В итоге, власти ОАЭ выпустили закон, который
запрещает арабским женщинам красится и одновременно управлять машиной.
Кореянки
О любви южнокорейских женщин к своей коже скоро начнут
слагать легенды. Кореянки с детства впитывают все правила ухода, которым
следуют на протяжении всей своей жизни. Их кожа — образец для подражания даже без  декоративной косметики, но они все равно стараются подчеркнуть её красоту с помощью макияжа.
В особом фаворе в Южной Корее находится эффект сияющей влажной кожи, что получается
при использовании, опять же корейских разработок, BB и СС кремов.
Мексиканки Мексиканки всеми силами стараются подчеркнуть свои
достоинства, будь то фигура, или выразительные брови. Поэтому в макияже они часто
расставляют акценты так, чтобы эти достоинства сразу же бросались в глаза: выделяют
брови, наносят большое количество туши на ресницы и красят губы яркими
помадами. Плотных основ они, наоборот, избегают, считая, что это мешает их коже
дышать. К тому же, находясь круглый год под солнцем, мексиканки могут похвастаться
загаром, который выглядит лучше всех тональных кремов вместе взятых.
Читайте также: Бьюти-новинки этого лета, на которые стоит обратить внимание Модные тенденции: Челки, которые популярны этим летом
Fraufluger.ru: последние новости
9 летних ароматов, которые достойны вашего внимания Классика жанра: Черный и белый - идеальное сочетание цветов Кейт Миддлтон родила сына
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полная модель взбудоражила «голым» фото30
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу15
Проклятье большой груди17
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение