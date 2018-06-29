Как красятся женщины в разных странах мира

Без сомнений, каждая женщина по-своему оригинальна и прекрасна, но некоторые характерные черты выдают в ней жительницу той или иной страны. Это правило распространяется и на характерный макияж девушек разных государств. В каждом из них есть свои бьюти-привычки и пристрастия. Как красятся женщины в разных странах мираФранцуженки Во Франции знают, как выглядеть красиво и элегантно,

прикладывая к этому минимум усилий. Несмотря на то, что французские бьюти

бренды занимают лидирующие позиции по всему миру, француженки не стремятся

забивать свою косметичку и идти на поводу новых трендов. Главный принцип

французского макияжа — естественность, которая подчеркнет достоинства и скроет

все недостатки. Основной акцент француженки делают на губы. Да, красная помада

у них действительно возведена в культ и активно используется в повседневном

макияже. Причем необязательно наносить её ровно будто по трафарету,

допускается, так называемый, «эффект зацелованных губ».

Скандинавки Под давлением мистических сил, в мире сложился стереотип, что женщины из стран Скандинавии

избегают косметику и вообще стараются не носить макияж. В действительности, это совсем

не так. Они, как и француженки, пропагандируют учения о естественном макияже. Основу

скандинавского макияжа составляет идеально подобранная база и хайлайтер,

который помогает коже скандинавок выглядеть натурально сияющей, а если речь

заходит о губах, то они вероятнее всего предпочтут нюдовые помады. При выборе

бьюти-продуктов в Скандинавии стараются проявлять патриотизм, поэтому часто

покупают косметику местных брендов.

Арабки В ОАЭ женщины во всю пользуются благами бьюти индустрии: максимум

хайлайтера, стрелки, выразительные брови, накладные ресницы и тысячи вариаций для боевой раскраски глаз. Похоже, что до 2014 года любовь арабок к косметике была

настолько безгранична, что они использовали любую свободную минуту, чтобы накраситься

и часто делали это за рулем. В итоге, власти ОАЭ выпустили закон, который

запрещает арабским женщинам красится и одновременно управлять машиной.

Кореянки

О любви южнокорейских женщин к своей коже скоро начнут

слагать легенды. Кореянки с детства впитывают все правила ухода, которым

следуют на протяжении всей своей жизни. Их кожа — образец для подражания даже без декоративной косметики, но они все равно стараются подчеркнуть её красоту с помощью макияжа.

В особом фаворе в Южной Корее находится эффект сияющей влажной кожи, что получается

при использовании, опять же корейских разработок, BB и СС кремов.

Мексиканки Мексиканки всеми силами стараются подчеркнуть свои

достоинства, будь то фигура, или выразительные брови. Поэтому в макияже они часто

расставляют акценты так, чтобы эти достоинства сразу же бросались в глаза: выделяют

брови, наносят большое количество туши на ресницы и красят губы яркими

помадами. Плотных основ они, наоборот, избегают, считая, что это мешает их коже

дышать. К тому же, находясь круглый год под солнцем, мексиканки могут похвастаться

загаром, который выглядит лучше всех тональных кремов вместе взятых.

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