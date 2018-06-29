«Без косметики вы еще прекраснее»: фолловеры восхищаются внешностью Марины Александровой без макияжа

Марина Александрова является обладательницей удивительной внешности, при которой актриса совершенно не выглядит на свой возраст. Поэтому мама двух детей и не стесняется время от времени делится с фолловерами кадрами, на которых у нее нет ни грамма косметики, а также никакой ретуши. Несколько часов назад в своем Instagram Марина разместила серию фотографий без мейкапа.

— подписала снимок Марина.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

«Приятная и женственная»; «Нельзя быть такой красивой, Марина»; «Это есть истиная красота!»; «Вот уж кого господь щедро одарил всем. И красотой и талантом»; «Без фильтров вообще красотулька»; «Мариночка вы настоящая красавица не похожая на переделанных барби все свое все красивое я вас обожаю за талант давным давно счастья вам»; «Без косметики вы еще прекраснее», — оставляют восторженные комментарии фолловеры актрисы.

А как тебе внешность Марины, согласись, она красавица?

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Фото:Instagram