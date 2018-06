5 главных лайфхаков, чтобы макияж не потек в жару

Подготовка

Первое — это правильно подготовить кожу к нанесению макияжа. На очищенную кожу наносим специальную базу или праймер. Не стоит использовать очень питательные кремы, отдайте предпочтение более легким, увлажняющим текстурам и продуктам, которые предназначены для продления стойкости макияжа.

Например, спрей-праймер Skindinavia, он очень легкий, воздушный, не ощущается на коже, но при этом подготавливает ее и продлевает стойкость макияжа. Еще одна новинка — это база от корейского бренда Blithe, она увлажняет кожу, легко и быстро впитывается, не оставляя никаких шансов жирному блеску.

Тон В жаркую погоду важно использовать тональные продукты, у которых заведомо разработана формула для стойкого макияжа. Например, очень стойкий тональный крем Estee Lauder Double Wear. У него хорошее покрытие, при этом он очень пластичный, и вы можете нанести его совсем тонким слоем. Он подходит даже для проблемной кожи, долго держится, даже если у вас очень жирная кожа, с которой все скатывается. Но это не значит, что он работает только в такой ситуации. Если вы возьмете влажный Beautyblender и нанесете тональный крем очень и очень тонким слоем на нормальную кожу, он сделает тон лица ровным и продержится более 12 часов.

Также для стойкого летнего макияжа подходит новинка All Hours Encre De Peau от Yves Saint Laurent. Она легче по текстуре, но обладает хорошим покрытием, не растворяется на коже, как многие легкие тональные средства, а держится на протяжении всего дня и даже ночи, если это будет вам необходимо.

Глаза

Чтобы продлить макияж на веках, важно наносить специальную базу, например, Tom Ford или Make up for Ever. Можно использовать тени-карандаш бренда, Romanovamakeup Sexy Eyeshadow Pencil в оттенке Get Naked, он выполнен в очень натуральной гамме. Этот продукт можно наносить на веко в качестве базы, поверх него очень хорошо ложатся классические и кремовые тени, пигменты. Они хорошо фиксируются, не скатываются и держатся в течении всего дня. То, что надо.

И еще раз о глазах

Что касается непосредственно акцента на глазах, смело используйте карандаши Sexy Smoky Eyes Pencil от Romanovamakeup, с помощью которых можно осуществить целый список бьюти-целей: сделать четкие линии, нарисовать стрелки, подвести слизистую, растушевать и выполнить очень стойкие smoky eyes.

Финальный штрих

Чтобы добиться стойкости всего макияжа в целом, завершите его фиксирующим спреем. Например, от бренда Skindinavia. Он не дает ощущения стянутости кожи, липкости, пленки, вместо этого он просто фиксирует, и макияж сохраняется еще дольше даже в самый жаркий летний день.