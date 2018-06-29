Средства для снятия макияжа дешевле 200 рублей, которые работают лучше дорогих

Очищающий гель Cleansing Gel Face Bestseller от Organic Kitchen

Очищающий гель Organic Kitchen, цена: от 135 руб.

Маленькие баночки от Organic Kitchen уже давно покорили сердца бьюти-модников: во-первых, цены смешные; во-вторых, в линейке можно отыскать действительно эффективные и интересные продукты. Среди них очищающий гель, который, если верить отзывам, хорошо снимает макияж (за исключением водостойкого) и не стягивает кожу после процедуры. Что еще нужно за такие деньги!

Лосьон для снятия макияжа с глаз от Kora

Лосьон Kora, цена: от 205 руб.

Ценник на лучшие средства для снятия макияжа вовсе не обязательно должен быть заоблачным. Возьмем для примера очищающий лосьон от российской марки Kora. Бережный демакияж глаз, увлажнение и тонизирование — лосьон имеет все базовые характеристики уходовой косметики для чувствительной кожи вокруг глаз.

Салфетки для демакияжа от Biore

Мини-упаковка салфеток Biore, цена: от 188 руб.

Даже после шумной вечеринки нужно тщательно смывать макияж, иначе утром кожа будет тусклой и обезвоженной. В нашем списке демакияж-помощников — мини-упаковка японских салфеток от Biore. Салфетки — оперативный и удобный формат специально для тех случаев, когда нет никаких сил долго очищать кожу.

Средство для демакияжа глаз «Двойной эффект» от Nivea

Лосьон для демакияжа глаз Nivea, цена: от 184 руб.

Рейтинг низкобюджетных, но эффективных средств для снятия макияжа продолжает лосьон от Nivea. Он поможет быстро избавиться даже от водостойкой косметики. Лосьон в первую очередь предназначен для демакияжа глаз. Продукт действительно оправдывает себя: две основы активного действия (одна из них масляная), бережное воздействие на кожу, быстрый результат!

Экспресс-лосьон для снятия макияжа глаз 2-в-1 от Garnier

Экспресс-лосьон 2-в-1 Garnier, цена: от 153 руб.

В коллекции уходовых средств от Garnier представлен лосьон, который работает с полной отдачей и радует ценой. Для реального экспресс-результата встряхиваем бутылку, смачиваем ватный диск лосьоном и прикладываем его на несколько секунд к глазам. С эффектным водостойким макияжем средство будет бороться чуть дольше.

Нежное средство для удаления макияжа глаз от Nivea

Средство для снятия макияжа Nivea, цена: от 166 руб., «РИВ ГОШ», +7 (800) 333-20-20 Бережно удалить макияж поможет еще одно нежное средство от Nivea. Благодаря активному компонету (провитамин В5) средство бережно очищает тонкую кожу вокруг глаз, а также ухаживает за ресницами. Идеальное решение для чувствительной кожи.

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