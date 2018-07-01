Нерассказанная правда об инъекционном увеличении губ

Благодаря семейству Кардашьян увеличение губ стало массовой истерией в 2010-х. Судя по профилям знаменитых инфлюэнсеров в Instagram-аккаунтах, пухлые губы останутся в тренде еще очень-очень надолго. Но все ли так просто со столь популярной процедурой? Разбираем со звездным косметологом Аленой Куталией, к чему стоит быть готовой после инъекционного увеличения губ!

Введение инородного вещества в организм — это всегда риск. Самая популярная процедура среди молодых девушек может обернуться банальным раздражением и воспалением, которые пройдут через пару дней, а может привести к отмиранию ткани.

Некроз тканей

Если вещество было ошибочно введено в кровеносный сосуд, может возникнуть некроз тканей. Хотя это достаточно редкое осложнение из-за малой вероятности попадания в тонкие сосуды, но все же риск его появления никто не исключал. Главное — если ты решилась на свое первое увеличение губ, найди опытного мастера и избегай не вызывающих доверия салонов. Хороший косметолог предупредит перед проведением процедуры обо всех возможных осложнениях и вероятности их появления.

К счастью, большинство побочных эффектов непродолжительны и не приносят большого вреда здоровью. Учти, что в день процедуры оценить полученный результат, увы, не удастся придется подождать пару дней.

Эффект не будет длиться вечно

Наивно полагать, что эффект от филлеров длится вечно и останется с тобой на всю жизнь. Из-за частого движения губ филлер рассасывается меньше чем за год, после чего его придется обновлять. Перед процедурой уточни у специалиста, какие препараты он может предложить и как долго будет длиться эффект от них.

Инъекции нужны не только для красивых селфи в Instagram

На деле они могут исправить даже форму губ, лицевую асимметрию и добавить внешности гармонии. Нужны ли тебе накачанные до предела губы? Такие решения стоит принимать только совместно со специалистом, а не из тщеславия или исходя лишь из собственной прихоти.

Губки «уточкой» — первый признак того, что что-то пошло не так Ни один инстаграмный блогер тебе этого не расскажет, но столь популярные губы «уточкой» — не что иное, как ошибка косметолога. В частности, такой результат бывает из-за неправильного распределения филлера в губах. Никто по доброй воле у косметолога утиные губы не просит, а уважающий себя специалист делать их не будет. Если косметолог не рассчитает правильное количество необходимого филлера или выберет неверную зону для инъекции, для тебя такой поворот событий может плохо закончиться: вместо соблазнительных пухлых губ тебе достанутся два опухших вареника.

Аллергичекая реакция

Хоть это и редкий побочный эффект, но на любое инородное вмешательство, включая увеличение губ, организм может отреагировать аллергической реакцией.

Аллергия может проявляться в различных формах, в зависимости от реакции организма пациента: от банального покраснения и легкой припухлости до анафилактического шока, отека и видимой асимметрии губ. Прежде чем решиться на процедуру, проконсультируйся с экспертом о возможных побочных эффектах и методах их устранения.

Недобросовестный салон

Как оказалось, главная опасность скрывается не столько в самой процедуре, сколько в квалификации косметолога. В некоторых салонах тебе могут предложить суперакцию «Плати только за половину шприца», которая может обернуться возникновением сепсиса. При инъекционных процедурах косметолог должен распаковать при тебе стерильный шприц, который изначально содержит в себе филлер или другие используемые средства. Добросовестные производители в фабричных условиях расфасовывают средства по шприцам и стерильно их упаковывают. Если косметолог предложит тебе расколоть на двоих один шприц с подругой, мамой, сестрой (нужное подчеркнуть), пусть даже со сменой иглы, вставай и беги скорее, ведь такая практика не просто нестерильна, но и незаконна. Один клиент — один шприц!

Серая (контрафактная) продукциядостаточно популярна на рынке. Салоны в стремлении сэкономить часто закупают несертифицированные средства, в том числе и филлеры для губ. Косметолог, который проводит процедуру, порой даже не подозревает, есть ли официальное разрешение для использования инъекций в России. Профессионалом такого работника сферы красоты, конечно, не назовешь, но в случае аллергической реакции, воспаления и прочих возможных побочных эффектов он ничем не сможет тебе помочь, ведь точных данных для идентификации причины побочного эффекта у него нет.

Чтобы застраховать себя от возможных осложнений, просто запомни: в косметологии скупой не просто платит дважды, но и расплачивается здоровьем за свою жадность!

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Фото: Shutterstock