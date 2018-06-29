Ночное селфи Виктории Бекхэм стало предметом насмешек

Виктория Бекхэм является эталоном красоты и грации для многих женщин во всем мире. Каждый светский выход супруги известного футболиста вызывает ажиотаж и еще долго обсуждается в сети. Однако сегодня интернет-пользователи раскритиковали дизайнера. Причина тому — ее обыкновенное домашнее селфи.

Виктория Бекхэм

Ночью Виктория опубликовала фото, на котором она красуется возле зеркала в шелковом халате и с замотанным на голове полотенцем. «Доброй ночи!» — подписала снимок звезда, тем самым и спровоцировав бурные обсуждения. Интернет-пользователи посмеялись над тем, что Виктория забыла снять макияж перед тем, как сделать снимок: «Не забудь смыть с себя косметику», «Накладные ресницы и макияж перед сном?», «Ты собираешься спать с косметикой на лице?».

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Виктория Бекхэм