Ещё
Ночное селфи Виктории Бекхэм стало предметом насмешек
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан

Ночное селфи Виктории Бекхэм стало предметом насмешек 

Журнал ОК! 55 минут назад
Виктория Бекхэм является эталоном красоты и грации для многих женщин во всем мире. Каждый светский выход супруги известного футболиста вызывает ажиотаж и еще долго обсуждается в сети. Однако сегодня интернет-пользователи раскритиковали дизайнера. Причина тому — ее обыкновенное домашнее селфи.
Виктория Бекхэм
Ночью Виктория опубликовала фото, на котором она красуется возле зеркала в шелковом халате и с замотанным на голове полотенцем. «Доброй ночи!» — подписала снимок звезда, тем самым и спровоцировав бурные обсуждения. Интернет-пользователи посмеялись над тем, что Виктория забыла снять макияж перед тем, как сделать снимок: «Не забудь смыть с себя косметику», «Накладные ресницы и макияж перед сном?», «Ты собираешься спать с косметикой на лице?».
Виктория Бекхэм рассказала, как разделяет домашние обязанности с мужем
Виктория Бекхэм
Интернет-пользователи обсуждают не только внешность Виктории, но и ее визит в Россию. Как сообщили некоторые СМИ, дизайнер и ее супруг Дэвид Бекхэм вчера прилетели в Калининград на футбольный матч «Англия — Бельгия».
Журнал ОК!: последние новости
Светлана Ходченкова восхитила поклонников фото без макияжа Как Егор Крид отметил 24-летие и когда будет пост про Дашу? Анджелина Джоли на церковной службе выглядела как герцогиня: фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан23
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
155-килограммовая модель поразила фотосессией47
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе15
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Показаны «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение