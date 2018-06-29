22 тату-фиаско, которые заставят вас смеяться в голос

Татуировка остаётся на коже на долгие годы, а то и на всю жизнь. Поэтому выбор рисунка, а тем более мастера — дело невероятно ответственное. Желание сэкономить может выйти боком, то, что задумывалось как портрет знаменитости, близкого человека или красивого зверя обернётся сущим кошмаром. Собрали для вас 20 фотографий неудачных татуировок от горе-мастеров, которые рассмешат кого угодно, только не их носителя.