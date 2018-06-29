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22 тату-фиаско, которые заставят вас смеяться в голос
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22 тату-фиаско, которые заставят вас смеяться в голос 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
1. Мэрилин Монро (верхнее фото)
Татуировка остаётся на коже на долгие годы, а то и на всю жизнь. Поэтому выбор рисунка, а тем более мастера — дело невероятно ответственное. Желание сэкономить может выйти боком, то, что задумывалось как портрет знаменитости, близкого человека или красивого зверя обернётся сущим кошмаром. Собрали для вас 20 фотографий неудачных татуировок от горе-мастеров, которые рассмешат кого угодно, только не их носителя.
2. Элвис Пресли 3. Анджелина Джоли 4. Капитан Джек Воробей 5. Аврил Лавин 6. Райан Гослинг 7. Амадей Моцарт 8. Иисус Христос 9. Ещё одна «красавица» Мэрилин Монро 10. Кристофер Уокен 11. Бритни Спирс 12. Тупак Шакур 13. Не только людей сложно рисовать на коже, животных, как выясняется — тоже. Вот тигр, например 14. Снова тигр 15. А это кто? 16. И ещё один ужасный тигр 17. Но, пожалуй, хуже всего на татуировках получаются дети 18. Выглядят они зачастую, как восставшие из ада 19. Младенцы-киборги 20. Пугающе, правда? 21. Брррр
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