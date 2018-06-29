Кому и зачем нужен мицеллярный шампунь

СодержаниеКак это было, или занимательная историяЧто такое мицеллы и как это работает?Кому подходит мицеллярный шампунь?Не только мицеллы: что в составе?Кому нужно попробовать бьюти-новинку?

Если вы любите мицеллярную воду, вам понравится и мицеллярный шампунь, — уверяют производители бьюти-новинки, только появившейся на полочках магазинов. Что это за средство и почему его стоит попробовать всем, кого заботит красота волос и здоровье кожи головы? Разбирается MedAboutMe.

Как это было, или занимательная история

Несколько лет назад индустрия красоты представила общественности мицеллярную воду. Уникальное средство, которое очищало кожу до скрипа и удаляло даже водостойкий макияж, не могло не понравится представительницам прекрасного пола. Тем более что оно действовало нежно и деликатно, и пользоваться им было одно удовольствие.

Сегодня бьюти-тенденция расширена и линейка мицеллярных средств пополнилась еще одним продуктом — мицеллярным шампунем. По сравнению с обычным шампунем, новый формат очищает кожу головы и волосы более основательно, а в сравнении с продуктом для глубокого очищения — еще бережнее. При этом пользоваться бьюти-новинкой 2018 года можно каждый день, если этого требуют ваши волосы!

Что такое мицеллы и как это работает?

Мицеллы — это крошечные частицы, действие которых сравнимо с работой абсорбентов. Они притягивают к себе, словно магнит, все виды загрязнений — себум, грязь, остатки уходовой косметики и стайлинговых средств. После этого загрязнения просто смываются водой.

Звучит вполне обычно, что же здесь удивительного? — спросит любознательный читатель. А дело здесь в том, что мицеллы — то есть молекулы поверхностно-активных веществ, имеют необычную форму, благодаря которой и достигается очищающий эффект.

По своему строению каждая мицелла напоминает головастика, где голова — это гидрофильная часть, а хвост — гидрофобная. Когда женщина протирает кожу ватным диском, смоченным в мицеллярной воде, «гидрофобы» притягивают и поглощают естественные загрязнения, а «гидрофилы» работают как вода, оставляя приятное ощущение свежести и увлажненности кожи. Примерно то же самое происходит, и когда мы пользуемся мицеллярным шампунем для волос.

Кому подходит мицеллярный шампунь?

Мицеллярные шампуни по определению — мягкие и щадящие средства. Мицеллы очищают волосы и кожу головы более деликатно, чем большинство существующих поверхностно-активных веществ. Не нарушают гидролипидную мантию кожу головы и оставляя на волосах природные увлажняющие масла.

Чтобы получить эффект идеально вымытых волос, достаточно нанести шампунь только один раз, хотя производители иногда настаивают на повторном намыливании.

Как и в случае с обычными шампунями, линейка мицеллярных средств персонализирована. Созданы косметические продукты для натуральных волос всех типов — жирных, сухих, нормальных, а также для окрашенных и ослабленных прядей.

Важно!

Сухие локоны и сухая кожа головы — отнюдь не синонимы! Мицеллярный шампунь может не подойти склонной к сухости и чувствительной коже головы. Из-за содержания ПАВ, он может вызвать раздражение или способствовать появлению шелушений. Поэтому при первом нанесении внимательно отслеживайте реакцию организма.

Не только мицеллы: что в составе?

Формулы мицеллярных шампуней различаются точно так же, как и обычных средств, привычных для потребителя. Но есть и общие закономерности! Такие продукты красоты часто не содержат масла, благодаря чему их консистенция предельная легкая, практически невесомая, не утяжеляет пряди.

Мицеллярные шампуни редко образуют воздушную пену, поэтому перед применением средство лучше взбить с водой в руках, а уже потом нанести на кожу головы. Кстати, распределять средство по всему полотну волос не обязательно. Во-первых, волосы загрязняются и теряют объем, прежде всего, у корней, а во-вторых, смываемой пены будет достаточно, чтобы хорошо промыть всю длину. Средство обладает превосходными очищающими свойствами.

Помимо мицелл, в шампуне можно найти экстракты лекарственных растений, витамины и антиоксиданты и солнечные фильтры (защита от UV-лучей). Без последних не обойтись, если вы решили провести лето в городе или на даче, и в особенности, — если отправляетесь в морской круиз в жаркие страны.

Факт!

По аналогии с мицеллярной водой, шампуни на основе мицелл, не имеют цвета и аромата. Если вы любите парфюмерные нотки на своих волосах, придется искать альтернативу!

Мицеллярный шампунь для глубокого очищения от Miceclean

— Легко справляется со всеми видами загрязнений.

— Подготавливает волосы к уходу — питательным и увлажняющим маслам, маскам, кондиционерам и бальзамам.

— Рекомендован к применению один раз в неделю.

Примерная стоимость — 550 р.

Шампунь «Мицеллярное очищение и питание» от Pantene PRO-V — В формуле продукта нет силиконов.

— Тщательно очищает волосы от загрязнений, не повреждая их текстуру.

— Пробуждает безжизненные пряди, возвращая им природную красоту.

Примерная стоимость — 120 р.

Шампунь мицеллярный «Эффективное очищение» от Bielita

— Интенсивно очищает волосы, гарантируя длительное ощущение свежести.

— Содержит соль Мертвого моря, экстракты водорослей и коллаген.

— Обладает увлажняющими свойствами.

Примерная стоимость — 220 р.

Мицеллярный шампунь «Идеальные волосы» от бренда «Чистая линия»

— На восемьдесят процентов состоит из отвара трав.

— Воздействует не только на сами волосы, но и на луковицы, насыщая их полезными веществами.

— Нежно очищает волосы и кожу головы.

Примерная стоимость — 85 р.

Кому нужно попробовать бьюти-новинку?

Мицеллярный шампунь является находкой для людей, ведущих активный образ жизни. Он понравится любителям фитнеса, поскольку подходит для ежедневного применения. Пригодится тем, кто имеет жирные корни и сухое полотно волос, так как работает деликатно, но при этом основательно. И будет востребован среди людей, которые окрашивают волосы, поскольку не содержат агрессивных ПАВ, смывающих краску и делающих цвет волос тусклым и невыразительным.

На заметку!

Любителям фитнеса эксперты красоты еще недавно рекомендовали шампуни для глубокого (интенсивного) очищения кожи головы. Однако практика показала, что они часто провоцировали сухость кожи головы и ломкость волос. Поэтому производители создали мицеллярные шампуни. Их pH больше приближен к нейтральному, что в какой-то степени решает обозначенные проблемы.

Кроме того, продукты для глубокого очищения не подходили обладателям окрашенных волос, поскольку их частой составляющей были сульфаты. Эти ПАВ, помимо полезных свойств — очищения кожи головы и волос, обладают побочными эффектами. А именно — повреждение кутикулы волос, из-за чего пряди могут пушиться, а цвет после окрашивания быстрее вымывается.

Комментарий экспертаДоктор Уитни Боу, доцент клинической дерматологии

Я — фанат мицеллярной воды, поэтому была очень заинтригована, когда данная концепция была расширена, охватив уход за волосами. Популярный ингредиент в уходе за кожей — мицеллы, является действительно нежным и мягким способом очищения от загрязнений, что может быть полезно для волос.

Я считаю мицеллярные шампуни промежуточным звеном между традиционными средствами и продуктами для глубокого очищения кожи головы. Но стоит учитывать, что их полномочия все же не безграничны! Вряд ли мицеллярные шампуни будут работать на волосах, склонных к жирности. У данного продукта легкая формула, которая может плохо сочетаться с плотными, густыми, пористыми, вьющимися волосами.

Мицеллярные шампуни — это поле для экспериментов. Чтобы узнать, подходят ли они вам, нужно пробовать.

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