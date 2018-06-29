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Кофеин, грибы и шелк: из чего состоит современная косметика
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Кофеин, грибы и шелк: из чего состоит современная косметика 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу, 29 июня, ученые разгадали секрет древнеегипетской и древнегреческой косметики. Оказывается, в составе древних белил был не только карбонат свинца, но и минерал фосгенита (или хлоркарбоната свинца), который редко встречается в естественной среде. «Вечерка» узнала, из чего же состоит современная косметика и что на самом деле женщины хранят у себя в косметичках?
Секреты современной косметике уже давно раскрыты. О каждом ингредиенте и технологиях, которые применяются во время приготовления, написано в книге «Наука красоты». Оказывается, насчитывается более 400 веществ, используемых при создании современной косметики. Существуют три вида веществ — природные, химические и биотехнологические. Мы выбрали из них самые любопытные.
Это одно из древних лекарственных растений, которое использовали наши предки. В соке и клетках алоэ содержится больше 200 компонентов: витамины, минералы, аминокислоты, ферменты, антиоксиданты, полисахариды и другие вещества. Его часто используют для лечения ожогов, длительно незаживающих ран и язв, при лучевых поражениях кожи. Свежий сок алоэ наружно используется для заживления ран, а внутрь — при туберкулезе.
Грибы
На основе полисахаридов лекарственных грибов созданы и продолжают разрабатываться кремы и маски, восстанавливающие кожу, лосьоны для улучшения качества волос и многое другое.
Пололистник съедобный — гриб, который чаще всего используют при создании косметики, поскольку полисахарид лентинан омолаживает кожу, способствуя регенерации клеток эпителия. Его экстракт лег в основу различных антивозрастных средств по уходу за кожей.
Кроме того, при создании косметики часто используют гриб-баран, зимний опенок, а также трутовик лакированный.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лариса Алексеева, врач-дерматолог:
— Лично я всегда пользуюсь очень хорошими, брендовыми марками косметики. Во времена, когда еще не было каких-то современных химических и биотехнических средств, люди пользовались очень простыми средствами растительного происхождения. Например, свеклой, васильком, женьшенем, спермацетовым кремом на основе ланолина, вазелином, аквадистилляторами и многим другим. Но у косметики на основе природных компонентов был весьма маленький срок хранения, поэтому были созданы средства на основе биотехнических и химических веществ, чтобы срок хранения увеличить. Большинством кремов, которые сейчас продаются, не являются натуральными.
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