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Парфюмеры из Петербурга воссоздали духи Императорского Двора
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Парфюмеры из Петербурга воссоздали духи Императорского Двора 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В Особняке Румянцева на Английской набережной откроется выставка «Придворный парфюмер» с духами и одеколонами времен императорской России. Ароматы столетней давности, в том числе от компаний «Брокар и К°», «Сиу и К°», «Товарищество высшей парфюмерии А. Ралле и К°» и «Санкт-Петербургская химическая лаборатория», были воссозданы парфюмерами Элиной Арсеньевой, Константином Ковальчуком, Ириной Петрищевой и Анастасией Денисовой.
Парфюмерные формулы реконструированных ароматов не афишировались до тех пор, пока одна из библиотек Петербурга не обнаружила сборник рецептур 1916 года. В нем указаны не только соотношения душистых веществ, но и производители, которые выпускали ароматы в соответствии со своими стандартами и по своим технологиям. Но воссоздать их все равно было непросто: множество компонентов сегодня трудно найти (например, китовую амбру), а некоторые вещества прошлых столетий оказались запрещенными к использованию в современной косметике и парфюмерии.
Ароматы с выставки получились максимально приближенными к оригиналам: посмотреть и «послушать» их можно будет с 2 июля по октябрь 2018 года. «Севильская фиалка», «Жонкиль», «Ландыш» «Белая лилия», «Букет из гарема», «Королевский дуб», «Белая роза», одеколоны «Русский», «Амбровый» и еще десяток флаконов открылись широкой публике благодаря Музею парфюмерии и президенту Гильдии парфюмеров Оксаны Чернышовой.
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