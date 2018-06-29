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Молодая женщина получила сильнейшие ожоги 90% кожи в столичном солярии
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Молодая женщина получила сильнейшие ожоги 90% кожи в столичном солярии 

Пятый канал 43 минуты назад
Фото: Пятый канал
Плачевно закончилось для сотрудницы страховой компании первое посещение только что открывшегося в Москве на улице Поляны фитнес-центра.
Как сообщает МК, 27-летняя женщина увидела в женской раздевалке солярий и решила придать коже более здоровый вид. Оплата услуги производилась бесконтактно и, перечислив за шесть минут 300 рублей, клиентка провела какое-то время в кабинке, но вынуждена была спешно выскочить, почувствовав сильное жжение. Только тогда посетители фитнес-центра объяснили ей, что аппарат еще не отлажен, и загорать дольше трех минут в нем нельзя.
Но было уже поздно — кожа женщины горела, к вечеру поднялась температура, к утру началась тошнота и несчастная вынуждена была вызвать скорую. Ее госпитализировали в ожоговое отделение с диагнозом «фотодерматит 90% поверхности тела», и теперь москвичке предстоит долгое и мучительное лечение.
Пострадавшая собирается подавать в суд на фитнес-центр, сотрудники которого не предупредили ее о том, что аппарат не настроен. Там в свою очередь считают, что клиентка, прежде чем воспользоваться солярием, должна была проконсультироваться со специалистом. Однако табличку с предупреждением после инцидента все-таки повесили.
Ранее Пятый канал сообщал, что депутаты Госдумы признали солярии вредными для россиян и готовы запретить посещать их.
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