Молодая женщина получила сильнейшие ожоги 90% кожи в столичном солярии

Плачевно закончилось для сотрудницы страховой компании первое посещение только что открывшегося в Москве на улице Поляны фитнес-центра.

Как сообщает МК, 27-летняя женщина увидела в женской раздевалке солярий и решила придать коже более здоровый вид. Оплата услуги производилась бесконтактно и, перечислив за шесть минут 300 рублей, клиентка провела какое-то время в кабинке, но вынуждена была спешно выскочить, почувствовав сильное жжение. Только тогда посетители фитнес-центра объяснили ей, что аппарат еще не отлажен, и загорать дольше трех минут в нем нельзя.

Но было уже поздно — кожа женщины горела, к вечеру поднялась температура, к утру началась тошнота и несчастная вынуждена была вызвать скорую. Ее госпитализировали в ожоговое отделение с диагнозом «фотодерматит 90% поверхности тела», и теперь москвичке предстоит долгое и мучительное лечение.

Пострадавшая собирается подавать в суд на фитнес-центр, сотрудники которого не предупредили ее о том, что аппарат не настроен. Там в свою очередь считают, что клиентка, прежде чем воспользоваться солярием, должна была проконсультироваться со специалистом. Однако табличку с предупреждением после инцидента все-таки повесили.