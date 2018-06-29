Названа самая сексуальная бабушка в мире

Жительницу Калифорнии Алису Васкес назвали самой сексапильной бабушкой в мире. Женщине всего 39 лет, и в этом возрасте она имеет не только детей, но и внуков. При этом оставаясь все такой же «горячей» как и в 20 лет, сообщает издание Daily Star.

Алиса Васкес впервые забеременела в 16 лет, спустя три года родила второго ребенка. Теперь, когда она выходит куда-либо со своей дочерью, их принимают за сестер. Впрочем, дети Васкес пошли по стопам матери и тоже в юном возрасте стали родителями, поэтому сейчас 39-летняя Алиса — гордо носит звание «бабушка».

— Мы мотивируем друг друга жить полной жизнью, несмотря на осуждение окружающих нас людей. Люди думают, что раз мы похожи на сестер, то у нас была тяжелая жизнь или какая-то драма. Однако ничего подобного! Мы обе просто купались в юношеской любви и родили детей. Стыдиться нечего, — считает Алиса Васкес.

Бабушка регулярно ходит в клубы, где поражает мужчин, которые на 10 лет ее моложе. Она каждый раз видит шокированные лица, когда люди узнают, сколько ей лет и что у нее уже есть внуки.

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