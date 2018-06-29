Что такое пигмент?

Пигмент — это концентрированный цветной порошок, который добавляют в косметику для интенсивности цвета. Пигмент есть в губных помадах, в тональном креме, пудре. С недавнего времени пигмент для губ и глаз стал появляться в косметических магазинах и сам по себе — отдельно от косметических основ.

Пигмент отлично смешивается и расходуется намного экономнее, чем тени или губная помада. Не сравнятся тени и помады с пигментом и по яркости: одного взмаха кисточки хватит, чтобы сделать насыщенный макияж. За это его и полюбили профессиональные визажисты. Чтобы пигмент лучше держался и не осыпался, они советуют нанести на веки и губы специальные праймеры, которые будут выполнять роль липкой основы. Наносить пигменты лучше синтетическими кистями, потому что натуральный ворс плохо удерживает средство.

Несмотря на то, что изначально пигменты призваны сделать макияж ярким и насыщенным, сейчас в продаже стали появляться пигменты-пудры. Они полупрозрачные и создают подобие дымки на глазах. Такие средства хорошо подойдут новичкам и для создания нюдового макияжа.

Как сделать вечерний макияж с использованием пигментов:

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