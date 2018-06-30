Целлюлитные бедра и «утиный свисток»: 24-летняя жертва пластики не смогла превратиться в Джоли

24-летняя девушка, предпочитающая называться в Instagram Марией Магдалиной , всегда мечтала об исключительной внешности.

Мария 15 раз увеличивала губы, чтобы достичь эффекта «губ Анджелины Джоли », а также делала бразильскую подтяжку ягодиц. Однако стать похожей на легенду Голливуда ей так и не удалось. Более того — кажется, на своей фото до операций (ниже) она выглядит гораздо более похожей на Анджелину, чем сейчас.

Впервые под нож хирурга Мария Магдалина легла в 20 лет. Сейчас у нее грудь десятого размера, половина тела забита татуировками, губы напоминают «утиный свисток», а на бедрах живет целлюлит — на операции девушка потратила $112 тыс., и липосакция была не в приоритете.

— признается она в одном из интервью. Кстати, впервые увеличила грудь Мария в Мексике и лишь долгое время спустя обнаружила, что ее хирург на самом деле был стоматологом.

По словам Марии, ее отец — религиозный миссионер не одобряет ее трансформаций. А тебе хотелось когда-нибудь изменить свою внешность?

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Фото:Instagram