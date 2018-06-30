Какие косметические средства использовать летом для создания красивого макияжа

Лето, это то время, когда большинство из нас выглядит прекрасно. Но стоит все же помнить о том, что в летний период времени, наша кожа требует ухода, и совершенно определенного подхода к нанесению макияжа и выбору средств. Какие косметические средства использовать летом для создания красивого макияжаМаски

Не стоит забывать о том, что летом наша кожа все так же нуждается в интенсивном увлажнении, как и зимой. Для того, чтобы наша кожа не страдала, и была увлажнена можно чередовать увлажняющие и очищающие маски, которые помогут ей сохранить водный баланс.

Патчи для глаз Утро — время патчей для глаз. Их удобство заключается в том, что можно спокойно завтракать и выбирать себе одежду на день, пока они работают и устраняют все признаки усталости на вашем лице.

СС-крем

В летнее время, для создания идеального тона кожи лица на замену тональному крему можно взять СС-крем. СС-крем — не забивает поры, увлажняет кожу и практически не заметен на коже. Обязательно следите за тем, чтобы крем содержал UVA/UVB фильтры! В любое время года надо защищать свое лицо от солнца и ветра, а летом это особенно важно.

Румяна

Необходимый штрих летнего макияжа, легкий румянец, поэтому используем румяна. На скулы, лоб и подбородок — хайлайтер, но с ним стоит быть аккуратным, дабы не переборщить, иначе вместо сияющей и отдохнувшей кожи, вы получите эффект переливающегося перламутра.

Тушь Следующий этап — тушь, желательно, чтобы она была водостойкой. Однако, для того, чтобы подчеркнуть красоту своих глаз, и сделать глаза более выразительными, совсем не обязательно наносить тушь в больших количествах, достаточно пару раз пройтись щеточкой по ресницам, чтобы получить необходимый результат. Блеск для губ Завершаем макияж нюдовой помадой или невесомым блеском для губ. Как итог — вы будете выглядеть прекрасно, а ваша кожа будет чувствовать себя комфортно!

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