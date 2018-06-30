Ещё
Какие косметические средства использовать летом для создания красивого макияжа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие косметические средства использовать летом для создания красивого макияжа 

Fraufluger.ru 40 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Лето, это то время, когда большинство из нас выглядит прекрасно. Но стоит все же помнить о том, что в летний период времени, наша кожа требует ухода, и совершенно определенного подхода к нанесению макияжа и выбору средств. Какие косметические средства использовать летом для создания красивого макияжаМаски
Не стоит забывать о том, что летом наша кожа все так же нуждается в интенсивном увлажнении, как и зимой. Для того, чтобы наша кожа не страдала, и была увлажнена можно чередовать увлажняющие и очищающие маски, которые помогут ей сохранить водный баланс.
Патчи для глаз Утро — время патчей для глаз. Их удобство заключается в том, что можно спокойно завтракать и выбирать себе одежду на день, пока они работают и устраняют все признаки усталости на вашем лице.
СС-крем
В летнее время, для создания идеального тона кожи лица на замену тональному крему можно взять СС-крем. СС-крем — не забивает поры, увлажняет кожу и практически не заметен на коже. Обязательно следите за тем, чтобы крем содержал UVA/UVB фильтры! В любое время года надо защищать свое лицо от солнца и ветра, а летом это особенно важно.
Румяна
Необходимый штрих летнего макияжа, легкий румянец, поэтому используем румяна. На скулы, лоб и подбородок — хайлайтер, но с ним стоит быть аккуратным, дабы не переборщить, иначе вместо сияющей и отдохнувшей кожи, вы получите эффект переливающегося перламутра.
Тушь Следующий этап — тушь, желательно, чтобы она была водостойкой. Однако, для того, чтобы подчеркнуть красоту своих глаз, и сделать глаза более выразительными, совсем не обязательно наносить тушь в больших количествах, достаточно пару раз пройтись щеточкой по ресницам, чтобы получить необходимый результат. Блеск для губ Завершаем макияж нюдовой помадой или невесомым блеском для губ. Как итог — вы будете выглядеть прекрасно, а ваша кожа будет чувствовать себя комфортно!
Читайте также: Как красятся женщины в разных странах мира 9 секретов нанесения макияжа, которые помогут вам выглядеть моложе своих лет
Fraufluger.ru: последние новости
Как красятся женщины в разных странах мира 9 летних ароматов, которые достойны вашего внимания Женские инвестиции: На что стоит тратить деньги не задумываясь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых53
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»169
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение