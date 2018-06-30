10 бьюти-уловок, которые мужчины считают привлекательными

Не секрет, что мужчины — существа с другой планеты. Твой самый креативный макияж, который привел в восторг всех подружек, вызывал у него, мягко говоря, неоднозначную реакцию — лишь удивленно поднятые брови и скромное «Ну, нормально…». Поэтому мы составили топ-10 эффектных бьюти-уловок, которые помогут тебе быть самой сексуальной в его глазах!

Не так давно мы рассказали тебе, какие приемы в макияже раздражают мужчин, а теперь пришло время поговорить о том, что, напротив, им очень нравится.

Естественный цвет губ Мы уже разобрались, что красная помада многим мужчинам кажется слишком агрессивной, а блески для губ они ненавидят за липкость — ну как тебя целовать с этой гадостью на губах, которую он потом не может оттереть? Отдавай предпочтение именно помадам естественных оттенков, которые, с одной стороны, делают твой образ ярче, а с другой — смотрятся натурально.

Пышные ресницы

Нет, мы не призываем тебя пойти и наклеить пучки ресниц, достающие до бровей и упирающиеся в стекла солнцезащитных очков, когда ты моргаешь! Просто всегда используй тушь, даже если больше никакого мейкапа ты сегодня не планируешь — пышные ресницы кажутся мужчинам очень сексуальными. К тому же именно они делают твой взгляд наивным и женственным.

Легкий румянец

Как показывает практика, бронзовые скулы, которые ты так старательно вырисовывала, чтобы быть похожей на Жизель Бундхен , никого не цепляют. А вот легкий розоватый румянец, создаваемый одним прикосновением кисти, творит чудеса. Опять же, это выглядит женственно и придает лицу здоровое сияние. Мужчина, разумеется, не сделает тебе комплимента вроде: «Какие замечательные ты выбрала румяна!» Но он обязательно это оценит — интуитивно.

Влажный блеск

Пожалуй, самая сексуальная уловка — это влажный блеск, который можно придать лицу с помощью теней или хайлайтера. Глаза, которые кажутся чуть заплаканными, вызывают у мужчины желание спасти тебя ото всех бед и невзгод! А еще ты можешь нанести немного хайлайтера на верхнюю губу: выглядит привлекательно и — как бонус — при поцелуе совсем не чувствуется. Не то что блеск для губ!

Красные ногти

Не длинные, нет. Просто аккуратные красные ногти, обязательно глянцевые. Большинство мужчин находят такой маникюр самым сексуальным, даже если тебе уже давно надоело красить ногти одним и тем же цветом. Выход один — экспериментируй с оттенками.

Френч

Вечная классика — французский маникюр, который смотрится наиболее естественно. Мужчины одобряют. Но, увы, в списке трендов ты его не найдешь вот уже несколько сезонов — для модниц эта история устаревшая, но парням никак не надоест.

Голливудские локоны

Мы с тобой знаем, что в мире существует множество женщин, в том числе и звезд, которым стрижка идет куда больше, чем длинные волосы. Но! Мальчики об этом ничего не слышали. Классические голливудские волны, мягкие и естественные, по-прежнему кажутся им самой сексуальной прической. Забавно, даже в мужских журналах у 90% красоток длинные вьющиеся волосы.

Цветочный парфюм

Редкий мужчина понимает сложные композиции, а твой удовый аромат и вовсе может быть отвергнут. Поэтому, собираясь на первое свидание, делай ставку на легкий цветочный аромат, не слишком мудреный. А экспериментировать с духами будешь, когда уже переедешь к нему!

Изящные стрелки

Ключевое слово тут — изящные. Не толстые, не дерзкие, не доходящие до виска, в именно изящные стрелочки, которые только подчеркивают линию роста ресниц и чуть-чуть выходят за внешний уголок глаза. Если ты все еще не научилась их рисовать, то сейчас как раз самое время.

Легкий загар

Пока лето еще не закончилось — загорай! Мужчинам на генетическом уровне нравится здоровый вид, а загар — самый простой способ такого эффекта добиться. Если же возможности полежать на солнышке нет, выбирай автозагар, но только наноси его правильно. А вот от бронзаторов лучше отказаться: он сразу заметит подвох.