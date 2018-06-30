Вредные советы: 7 популярных бьюти-лайфхаков, которые НЕ работают

Полезные советы просто переполнили Интернет — везде мы читаем о том, как продлить жизнь косметике и чем увлажнить лицо, если закончился крем. Но все ли лайфхаки действительно работают?

Мы проверили и узнали, что многие популярные советы вообще не применимы к жизни!

Совет: Используй тушь в качестве жидкой подводки

На самом деле: кто-нибудь когда-нибудь пробовал подвести глаза тушью? На каждом втором женском ресурсе пишут так: «Закончилась жидкая подводка? Не беда! Окуни тонкую кисточку в тушь и подведи глаза как обычно!» А теперь суровая реальность: ничего не выйдет, у туши другая формула и куда более густая консистенция. Так что если сможешь нарисовать стрелки таким образом — ты талантливейший визажист-самоучка!

Совет: Если тушь засохла, разбавь ее газированной водой

На самом деле: и что? Она засохла, совсем засохла, Карл! Да, когда ты разбавишь тушь водой (обычно советуют газированной), на какое-то время средство действительно станет жиже, ты сможешь его нанести, но формула уже безвозвратно утеряна, а уже на следующий день тушь будет сухая снова. И чем больше ты разбавляешь, тем хуже выглядят ресницы, и нечего удивляться, что через пару часов все осыпалось. И лайфхак тут может быть только один: купи новую тушь.

Совет: Прижигай прыщики зубной пастой

На самом деле: вскочил прыщик — прижги зубной пастой! Слышала об этом? Наверняка, «лайфхак» стар, как мир. Ну или как зубная паста. В реальности это не помогает — прыщ не пройдет, возможно чуть-чуть подсохнет, но еще более вероятно, что ты пересушишь кожу на этом месте и получишь раздражение в виде красного пятна.

Совет: Используй жидкие и кремовые тени в качестве помады

На самом деле: любители универсальной косметики часто советуют использовать средства не по назначению. Самый популярный лайфхак — кремовые тени розовых оттенков наносить на губы. На деле все обстоит несколько иначе: тени не будут держаться на губах, и это в лучшем случае. В худшем они скатаются и будут сушить губы. Словом, не делай так.

Совет: Припудри лицо, чтобы макияж держался дольше

На самом деле: мы не знаем, почему этот миф до сих пор жив, но многие девушки считают, что нужно припудрить губы, чтобы помада лучше держалась, или же нанести пудру на веки для более стойкого эффекта теней. Это неправда! Ничего держаться не будет, ты только подсушишь кожу. А продлит жизнь макияжа праймер, который специально для этого предназначен.

Совет: Замени сухой шампунь кукурузной мукой

На самом деле: не раз мы встречали этот крайне странный лайфхак на американских бьюти-порталах, откуда он, разумеется, перекочевал и в Рунет. Смысл такой: если ты не успела помыть голову, под рукой нет сухого шампуня, но очень хочется освежить пряди, то припудри волосы кукурузной мукой. Ты представляешь, что из этого выйдет? Во‑первых, рассчитать количество сложно; во‑вторых, на ощупь шевелюра будет ну очень неприятной… Хорошо еще, если не заведутся насекомые! В-третьих, коже головы столько «грязи» вряд ли понравится, не экспериментируй! Кстати, на детскую присыпку это тоже распространяется — чище не будет.

Совет: Убери мешки под глазами с помощью пакетиков с зеленым чаем

На самом деле: нет, этот совет совсем не вредный — зеленый чай действительно содержит антиоксиданты, и нет в нем ничего плохого… Только мешки никуда не денутся. То есть этот лайфхак просто не помогает, и все! Увы…