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Женщина ослепла из-за давно просроченной туши
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Женщина ослепла из-за давно просроченной туши 

Рамблер 36 минут назад
Фото: Facebook
В Австралии произошел шокирующий случай.
Женщина по имени Ширли Поттер не часто пользовалась косметикой. Поэтому некоторые бьюти-предметы хранились в ее домашней косметичке не один год.
В тот злополучный вечер Ширли хотела выглядеть хорошо. Она договорилась провести время со своими дочерьми, которые очень редко к ней приезжают. Свою косметичку Поттер открывала крайне редко, но это был тот самый исключительный повод и особенный день, и она накрасилась.
Вечер прошел хорошо, но на следующий день Ширли почувствовала недомогание и боль в глазах. Еще через некоторое время она стала хуже видеть.
Женщина испугалась и отправилась ко врачу. Офтальмолог долго не мог понять, что вызвало столь сильное воспаление, но затем он спросил, не пользовалась ли она недавно косметикой, срок годности которой давно вышел? Когда Ширли вернулась домой, она первым делом ринулась проверять даты на своих бьюти-продуктах. И правда, тушь, которой женщина красила глаза в тот самый вечер, уже давно просилась в мусорное ведро — ее срок годности истек целых 20 лет назад!
facebook
Врач выписал Ширли антибиотики, которые сняли воспаление, но зрение, увы, продолжает стремительно ухудшаться. По прогнозам врачей, уже через три года Поттер сможет видеть лишь смутные очертания предметов.
Женский форум
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