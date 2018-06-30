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September Country Теодора Курентзиса
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September Country Теодора Курентзиса 

Собака.ru 42 минуты назад
Фото: Собака.ru
Во время Дягилевского фестиваля состоялась настоящая парфюмерная премьера — созданный при участии Теодора Курентзиса новый селективный аромат September Country. Он, как и первые два аромата этой парфюмерной серии, выпущен швейцарским брендом Ys-Uzac ограниченным тиражом — 80 экземпляров — и доступен только в двух концепт-сторах Перми. Вдохновленный величайшими деятелями искусства ХХ века, September Country — аромат, отражающий хрупкость времени и его невероятную художественную наполненность. Сложная гамма из трав заставляет аромат говорить на уже известном языке, но ранее как-будто не знакомом.
Венсан Микотти парфюмер, основатель нишевой парфюмерной марки Ys-Uzac
Я действительно не хотел бы указывать «обычные» ингредиенты, и использую вместо этого цвета. Подобно тому, как мы можем описать музыку с помощью цвета, а не инструментов, на которых она исполнена. Это изящное скрытое послание, которое оживит воображение и возбудит любопытство.
September Country стал третьим из серии ароматов, созданных Венсаном Микотти совместно с Теодором Курентзисом. Первые два — Θέρος (Théros / «Лето») и έαp 16 («Весна») — были выпущены в 2017 и 2016 годах соответственно.
Парфюм September Country выпущен в форме Eau de Parfum 50 ml лимитированной серией 80 экземпляров. В Перми его можно приобрести только в двух концептуальных магазинах: dress code (Ленина, 65) и PLACE (Советская, 28а).
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