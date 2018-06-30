20 незаменимых предметов косметички настоящей леди

Косметичка — сокровищница каждой женщины. МедикФорум решил выяснить, что нужно иметь в косметичке, чтобы всегда выглядеть достойно.

Для ухода за лицом

Гель для умывания. Прежде чем приступать к нанесению макияжа, необходимо подготовить для этого кожу. Утреннее умывание должно начинаться с нанесения на влажную кожу небольшого количества антибактериального геля. Затем подушечками пальцев начинайте постепенно массировать нежную кожу лица, образовывая мыльную пену. После этого смойте гель теплой проточной водой. Тоник. Для тонизирования лица и устранения остатков геля после утреннего умывания подойдет тоник. Выбирая это средство, нужно учесть химические состав самого тоника и ваш тип кожи. Стоит избегать средства, в составе которых содержится спирт, иначе ежедневное применение может спровоцировать сухость и покраснение кожи. Среди предложенного ассортимента рекомендуем обратить внимание на поросуживающие, матирующие или противовоспалительные тоники. Мицеллярная вода. Альтернативой тоникам и гелям для умывания стала мицеллярная вода. Кроме основного тонизирующего действия, она еще прекрасно очищает кожу от макияжа и различных загрязнений. Для применения мицеллярной воды достаточно нанести небольшое количество средства на ватный диск и протереть лицо.

Скраб. Обладательницам проблемной и жирной кожи рекомендовано трижды в неделю применять скраб. С помощью абразивных частичек, которые содержаться в его составе, получится избавиться от ороговевших клеток, загрязненных пор. Для этого просто нанесите небольшое количество скраба на ладонь и начинайте аккуратно массировать лицо, избегая области вокруг глаз. Затем смойте теплой водой и промокните кожу хлопчатобумажным полотенцем. Ночной крем. Чтобы предотвратить появления раздражения на нежной коже лица и ранее образование морщинок, нужно каждый вечер снимать макияж. Для этого используйте специальное молочко или мицеллярную воду. После очищения нужно нанести тонким слоем ночной крем. Это средство способно восстановить кожу и наполнить эпидермис полезными веществами. Дневной крем. Незаменимым предметом косметички станет дневной крем. Он выполняем несколько функций: защищает кожу от негативного влияния внешней среды, увлажняет и подготавливает базу под макияж. Летний крем должен содержать высокий солнцезащитный SPF фактор, который предотвратит воздействие ультрафиолета. Зимний дневной крем должен быть более плотной текстуры, чтобы защитить лицо от непогоды.

Косметика

Тональный крем. Мало кто из девушек может похвастаться идеальной кожей лица. Скрыть недостатки и сделать кожу идеальной, сгладив все неровности и прыщики, способен тональный крем. Подбирая это косметическое средство нужно не только правильно подобрать тон, но также учесть текстуру. Летом стоит отдать предпочтение легким муссам, а для осенне-зимнего периода подойдет кремообразная текстура. Наносить средство можете подушечками пальцев или использовать специальный поролоновый спонжик. Пудра. Скорректировать недостатки на лице или скрыть жирный блеск в Т-зоне поможет пудра. Она бывает нескольких видов: рассыпчатая или компактная. Пудру подбирают в зависимости от того, какого эффекта вы стремитесь достичь. С ее помощью получится зафиксировать тональное средство, а также дополнительно выровнять тон кожи. Идеальным вариантом использования пудры будет ее незаметность на лице. Поэтому сохраняйте чувство меры при ее нанесении. Румяна. Сделать акцент на скулы или полностью изменить черты лица поможет румяна. Для этого возьмите специальную кисточку и сделайте несколько легких движений в направлении от височной области к подбородку. Затем нанесите небольшой слой румян на скулы, при этом хорошо растушевав четкие линии.

Карандаш для бровей. Чтобы ваши брови стали доминирующими в макияже, используйте карандаш. При этом нанесение штрихов должно выполняться не посередине бровей, а повторять линии их контура. После этого возьмите тонкую кисточку или спонжик и растушуйте карандаш. Тени. Яркие, блестящие или темные тени принято использовать для вечернего макияжа, а подчеркнуть красоту глаз днем помогут бежевые тени или пастельных тонов. Кроме того, тени способны скорректировать следы усталости или недосыпаний. Поэтому наполните свою косметичку несколькими разнообразными палитрами. Карандаш для глаз. Сделав несколько штрихов карандашом по линии росту ресниц, ваш взгляд станет более выразительным. Некоторые девушки предпочитают использовать жидкую подводку вместо карандаша. Но прежде чем ее наносить, нужно хорошо натренироваться, чтобы нарисовать идеально ровные стрелки. Тушь. Среди всех предметов вашей косметички тушь занимает важное место. Девушки, используя специальную тушь, могут придать соблазнительный изгиб и дополнительный объем своим ресничкам. Достаточно иметь в косметичке лишь одну тушь, но качественную и полностью отвечающую вашим потребностям. Блеск для губ. Придать губкам соблазнительный вид поможет блеск для губ. Это средство декоративной косметики в отличие от помады менее стойкое, но способно изменить внешний вид любой девушки. Например, обладательницы тонких губ смогут с помощью блеска придать дополнительный им объем. Помада. Подчеркнуть форму губ и придать улыбке обворожительности способна декоративная помада. Для вечернего или повседневного макияжа у вас должно быть несколько ее оттенков. Кроме декоративной помады, у вас должна находиться в косметичке гигиеническая. Она поможет вам увлажнить губы, защитить от палящего солнца или холодного ветра.

Дополнительные средства по уходу за собой

Кисточки. В арсенале косметички обязательно должно быть несколько видов кисточек. Широкие, тонкие, с закругленным или плоским ворсом они предназначены для нанесения рассыпчатой пудры или румян. Но не стоит экономить на этом аксессуаре. Дешевые кисточки с искусственного ворса могут даже вызвать аллергию или раздражение на лице.

Пинцет. Не забывайте ежедневно использовать пинцет для коррекции формы бровей. После того как форма скорректирована, используйте специальную щеточку, чтобы расположить волоски в одном направлении. Щипчики для загибания ресниц. Ресницы, приподнятые с помощью специальных металлических щипчиков, приобретают красивую форму и длину. Поэтому прежде чем наносить тушь, одним легким движением воспользуйтесь этим аппаратом. Но не забывайте регулярно следить за чистотой и исправностью этих щипчиков, иначе можно травмировать реснички. Матирующие салфетки. Даже самый идеальный макияж в течение дня может испортиться из-за чрезмерного выделения кожного жира. Появившийся непривлекательный блеск на лбу, щеках или подбородке сможете убрать матирующими салфетками. Для этого просто промокните проблемные участки, и макияж снова приобретет очаровательный вид. Ватные диски и палочки. Чтобы нанести очищающие средства или подкорректировать изъяны макияжа, необходимо иметь в косметичке ватные палочки и диски. Не стоит использовать один диск по несколько раз, иначе существует вероятность занесения инфекции. Придерживайтесь правил гигиены, поэтому все ватные изделия должны храниться в стерильных условиях. Ранее эксперты рассказали, как долго можно пользоваться косметичкой.