До и после: удивительные преображения с помощью макияжа

Некоторые визажисты похожи на волшебников: они способны изменить лицо до неузнаваемости, изменить форму глаз, сделать губы более чувственными и скрыть следы высыпаний на коже. Один из таких мастеров — российский визажист Гоар Аветисян , которая снимает свои работы на видео и выкладывает в Instagram. Это просто завораживающее зрелище!

Темные круги Круги под глазами? Сероватый оттенок кожи? Не беда! Визажист сделает так, что ты будешь выглядеть свежей и отдохнувшей.

Макияж для невесты с проблемной кожей Проблемная кожа и акне накануне свадьбы — это настоящая катастрофа. Впрочем, и тут правильный визажист может спасти ситуацию. Девушку просто не узнать!

Очень проблемная кожа А что делать, если высыпаний на лице ну очень много? Разумеется, лечить. Но если накануне важного события проблема так и не решена, то можно и закрасить все недостатки, превратившись в принцессу.

Цвет лица Нездоровый цвет лица и синяки под глазами тоже можно легко исправить — если не с помощью сна и солнца, так хотя бы с помощью макияжа. Раз-два и готово!

И снова акне С любыми высыпаниями на коже визажист Гоар Аветисян справляется играючи. У девушки даже черты лица стали более изящными!

Вау-эффект Да-да, бывают и такие трансформации…

Антивозрастной макияж Не секрет, что один из самых сложных видов макияжа — антиэйдж. И вот как косметика может заставить помолодеть сразу на 15 лет.

1. Помадка для бровей @anastasiabeverlyhills #anastasiabeverlyhills номер «soft brown » 2. База под тени Mac «Painterly » 3. Тени Bobbi Brown 18,11 номера растушевала на внешнем уголке + кисть Mac 217 (обратите внимание, что это визуально скрывает нависшее веко) 4. Стрелку заменила черными тенями от Bobbi Brown n12, растушевала наверх 5. Бежевый карандаш от @kikomilano 6. Пучковые ресницы 8,10 мм @manlyprocosmetics — смотрятся как свои + корректируют нависающее веко 7. Под бровь и на внутренний угол глаза " Mac Soft and gentle " 8. А теперь внимание для возрастного макияжа: тон должен быть очень лёгкий, использование пудры не рекомендуется, приветствуются кремовые текстуры. 9. Кожа сухая, питаем её кремом и базой 2 в 1 от Embryolisse с апельсином (можно купить у меня в @goar_shop.ru) 10. Локально использую «затирку пор» от Benefit 11. Тональный крем @makeupforeverofficial Lift n9 12. Кремовая коррекция — скульптор @tomford #tomford — растушёвывается мягко, полупрозрачный 13. Консилер Estée Lauder double wear BB 1C 14. Румяна — Shu uemura n335 15. Карандаш для губ Vivienne Sabo n206 16. Помада Mac «Relentlessly red» А вот и сама Гоар! Гоар Аветисян не лишена самоиронии — в своем блоге она выкладывает ролики без макияжа и показывает, как косметика превращает в настоящую красавицу ее саму. Смело.

Before and after press play страшилки на ночь))) рубрика самоиронии от меня #anastasiabeverlyhills #vegas_nay #hudabeauty #hudabeautylipcontour @hudabeauty @vegas_nay A post shared by Goar Avetisyan (@goar_avetisyan) on Mar 18, 2016 at 1:15pm PDT