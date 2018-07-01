5 способов избавиться от пигментных пятен

Даже на солнце есть пятна. Но это совсем не успокаивает, когда подобный изъян приобретает твоя кожа. Разбираем вместе с Cosmo , как избавиться от пигментных пятен.

Как избавиться от пигментных пятен

Натуральные маски

Наиболее щадящим методом избавления от пигментных пятен являются маски с природной составляющей. Такие компоненты доступны, эффективны, действуют наиболее мягко, поэтому начинать отбеливание кожи в домашних условиях лучше с них. Тебе в помощь такие дары природы, как лимон, сладкий перец, красная и черная смородина, петрушка, свежий огурец, дыня, одуванчик. Наносятся такие средства от пигментных пятен местными аппликациями в виде кашицы или свежевыжатого сока. После полного высыхания маска смывается водой или лимонным раствором.

Отбеливающие кремы

Как убрать пигментные пятна на лице? На практике чаще всего используются кремы, основным действующим компонентом которых является токсичное вещество гидрохинон или его производная — гликозид гидрохинона. В их числе такие популярные отбеливающие кремы, как «Ахромин», «Ахроактив», Roc, Lierac.

Но помни, что эти препараты следует применять осторожно и желательно под строгим контролем специалиста: самостоятельное лечение пигментных пятен такими сильнодействующими средствами может дать абсолютно обратный эффект — пятна могут обрести более интенсивный окрас.

Химический пилинг

Такой тип пилинга отлично справляется с устранением различных дефектов кожи, в том числе и пигментных пятен. Химический пилинг по своей сути — поверхностный ожог кожи. Его глубина зависит от концентрации и вида кислоты. Пилинг проводят в несколько сеансов под строгим контролем врача-косметолога. Данный метод почти безболезнен, пациенты чувствуют лишь небольшое жжение, краснота и отек кожи исчезают на следующий день. Также к достоинствам пилинга следует отнести его относительно недорогую стоимость.

Лазерная шлифовка

Процедура шлифовки может быть как поверхностной, так и глубокой. В результате воздействия лазера не только исчезают пигментные пятна, но и наблюдается обновление верхнего слоя кожи. Процедура, проведенная при помощи современных эрбиевых экземпляров, позволяет значительно уменьшить глубину термоповреждений и сокращает процесс послеоперационного восстановления в 2−4 раза по сравнению с углекислотными методами. Недостаток данного метода удаления пигментных пятен — его высокая стоимость.

Фототерапия

Лечение пигментных пятен, основным возбудителем которых является солнце, также основано на использовании светового излучения. Благодаря интенсивному импульсному свету пигментные пятна устраняются без повреждения кожи. Прибор излучает такую волну, к которой восприимчив только пигмент кожи. В результате пигментация становится светлее или исчезает совсем. В течение процедуры пациент чувствует легкое покалывание и тепло. Побочный эффект — незначительное покраснение кожи, проходящее за 1−2 дня. Для полного устранения пигментных пятен необходимо провести пару процедур с интервалом 3−4 недели. Результат обеспечен долговременный — при условии, что будешь беречь лицо от солнечных лучей и наносить крем с SPF-фактором в течение двух недель после окончания курса.

Текст: Юлия Демина