5 процедур, которые лучше не делать до 35 лет

В погоне за красотой многие из нас забывают о том, что коже тоже нужен отдых, а в молодом возрасте лучше и вовсе положиться лишь на качественное увлажнение и питание. Тем не менее девушки слишком рано начинают делать косметические процедуры, и результат получается обратным — кожа начинает стареть преждевременно. Cosmo рассказывает, с какими процедурами лучше повременить.

Мы выяснили, какие 5 популярных процедур лучше откладывать как можно дольше!

Хирургический лифтинг

«Безусловно, хирургический лифтинг лица можно отложить до 40 лет, поскольку данный вид вмешательства корректирует достаточно выраженные изменения мягких тканей, которые не поддаются коррекции инъекционными и аппаратными методами», — говорит врач-косметолог Наталия Имаева, заведующая клиникой «Лантан».

Так что, если в салоне предлагают прибегнуть к этому виду коррекции морщин, а тебе еще нет и 35 лет, смело меняй косметолога!

Ботокс

Некоторые девушки ошибочно полагают, что укол препарата ботокс — это такая ерунда, сделала и забыла, да хоть в 20 лет! Не стоит так легкомысленно к себе относиться.

Во-первых, ты рискуешь потерять часть мимики лица, так как после введения ботокса расслабляются волокна мышц, образующих морщины. Вспомни хотя бы Николь Кидман с ее лицом-маской! Это, конечно, пример самый крайний, но стоит учитывать все возможные последствия.

Во-вторых, ботокс — это как наркотик. Введя препарат один раз, ты обязательно повторишь это снова — просто потому, что через несколько месяцев морщины вернутся и, возможно, будут еще более заметны, чем до процедуры. Именно по этой причине опытные косметологи советуют отодвигать инъекции ботокса до тех пор, пока они не станут действительно необходимы. И это, как правило, происходит лишь после 35 лет.

Мезотерапия

Мезотерапия — это инъекция в средние слои эпидермиса индивидуально составленного коктейля из витаминов, минералов, экстрактов трав и питательных веществ. После этой процедуры на коже в течение нескольких дней остаются заметные точечки, которые со временем проходят.

Некоторые косметологи советуют делать мезотерапию примерно после 28−30, но на деле можно отложить процедуру еще на несколько лет. Дело в том, что при должном уходе, регулярном скрабировании и увлажнении кожа сама генерирует весь «строительный материал» для упругости и подтянутости. Как только ты начнешь «угощать» ее столь активными коктейлями, кожа начнет «лениться». Действительно, зачем поддерживать себя самостоятельно, если питание и так приходит извне?

Делать мезотерапию раньше 35 лет можно лишь в случае преждевременного старения кожи — и это скорее исключение, чем правило.

Биоревитализация

Эта процедура со сложным названием означает инъекции знакомой нам гиалуроновой кислоты. Как правило, эффект биоревитализации виден после первого же раза — кожа становится более упругой, мелкие морщинки — незаметными. Вопрос лишь в том, когда приступать к процедурам?

Грамотный косметолог скажет, что обезвоживание кожи и первые морщины в 30 лет — не повод начинать делать инъекции. Твоя кожа пока что сама способна вырабатывать коллаген (именно для его стимуляции и вводят гиалуронку) — тут такая же история, как и с мезотерапией. Просто «перекормишь» кожу раньше времени, замедлишь естественную выработку коллагена, и придется бороться с куда более серьезными проблемами, чем едва заметные морщинки. Кстати, ты уверена, что они есть?

Лучший выход для тебя до 35 лет — использовать кремы, сыворотки и масла anti-age-направленности, а также следить за правильным очищением.

Фракционное лазерное омоложение

Что бы ни было написано на сайтах косметологических клиник, фракционное омоложение (на аппарате Fraxel) — это действительно серьезное воздействие на кожу, и делать его нужно лишь в случае появления явных признаков старения. Это, как правило, происходит не ранее 40 лет.

Фракционный лазер еще иногда используется для удаления шрамов и постакне, но в случае омоложения он способен заметно сократить и морщины. Правда, молодым девушкам такая процедура не нужна — только рискуешь повредить кожу, не нуждающуюся в столь активном воздействии.